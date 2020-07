Decreto Semplificazioni: benché per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri sia stata scelta la formula del "salvo intese" che di fondo dimostra le difficoltà delle due anime di Governo (M5S e PD) a trovare un punto di incontro, il Decreto "Semplificazioni del Sistema Italia" (c.d. Decreto Semplificazioni) è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Decreto Semplificazione e Codice dei contratti: tutte le modifiche dalla A alla Z

In riferimento al Codice dei contratti, la scelta è stata quella di apportare delle modifiche a tempo (fino al 31 luglio 2021). Le difficoltà dovute a punti di vista diametralmente opposti su molti dei contenuti del D.Lgs. n. 50/2016 e sulle loro possibili modifiche, hanno trovato un punto di incontro su un periodo transitorio in cui si proverà ad accelerare le procedure senza dimenticare le regole di trasparenza.

Di seguito un approfondimento di tutte le modifiche dalla A alla Z apportate al Codice dei contratti.

Antimafia, verifiche e protocolli di legalità (art. 3)

Fino al 31 luglio 2021 è previsto il rilascio della liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia, anche quando il controllo riguarda un soggetto non censito. L'informativa liberatoria consente di stipulare i contratti salvo le ulteriori verifiche da completarsi in 30 giorni. In caso di problemi il contratto stipulato viene risolto con pagamento delle sole opere eseguite. Con Dm Interno (entro 15 giorni dal Dl) possono essere stabilite ulteriori semplificazioni.

Appalti anticrisi in deroga (art. 2, co. 4)

Per quanto non espressamente disciplinato dall’articolo 2, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, regolate dal comma 3, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Appalto integrato (art. 8, co. 7)

Con la sospensione sino al 31 dicembre 2021 dell’articolo 59, comma 1 del Codice dei contratti, confermata sino al 31 dicembre 2021 la possibilità di ricorrere all’appalto integrato in deroga.

Cause di esclusione dalle gare (art. 8, co. 5)

Con la modifica dell’articolo 80, comma 1 del Codice dei contratti viene eliminata, definitivamente, la possibilità che un concorrente possa essere escluso a causa dell'irregolarità commessa da un subappaltatore. La misura era stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 dal Dl Sblocca Cantieri mentre, adesso è stata, definitivamente, eliminata. Viene, poi, introdotta la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce un'irregolarità grave (per importo o Durc).

Centrali di committenza - sospensione (art. 8, co. 5 e 7)

Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti e , quindi, dell'obbligo di servirsi di centrali di committenza. Introdotte alcune novità per l'iscrizione all'albo delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza con la necessità della disponibilità di una piattaforma telematica per la gestione delle gare e viene eliminata la necessità di un sistema di qualità certificato.

Collegio consultivo tecnico (art. 6)

Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti definiti e funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Commissari straordinari (art. 9)

Vengono aggiornate le norme sulla nomina ed i poteri dei commissari straordinari previste dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri), con, tra l’altro:

la possibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuare con proprio decreto gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari;

la possibilità per i Commissari straordinari di essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Commissione giudicatrice (art. 8, comma 7)

L sospensione dell’articolo 77, comma 3 è prorogata al 31 dicembre 2021 con il risultato che sino a tale data è rinviata l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'Anac e,conseguentemente, è spostata di un anno e, quindi, al 30 novembre 2021, la relazione del Governo al parlamento sugli effetti della sospensione.

Concessioni (art, 8, co. 5)

Eliminato, definitivamente, l'obbligo di nominare una terna di subappaltatori nell'esecuzione delle concessioni. La misura era stata sospesa fino a fine anno dal Dl Sblocca Cantieri.

Crisi di impresa (art. 5, co. 4)

In caso di insolvenza o crisi dell'impresa la stazione appaltante "dichiara senza indugio" la risoluzione del contratto e provvede al completamento delle opere con una delle seguenti alternative:

esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche;

scorrimento graduatoria rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile;

indice una nuova gara per il completamento;

propone la nomina di un commissario straordinario.

Durc (art. 8, co. 10)

Per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva ovvero indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici senza nessuna proroga di validità dei Documenti di regolarità contributiva in scadenza tra gennaio e 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-Covid di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge, n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Gare in corso (art. 8, co. 1)

Con il comma i argomento sono previste alcune semplificazioni anche per le procedure pendenti disciplinate dal Codice dei contratti. Segnaliamo:

la consegna di lavori in via d'urgenza;

la riduzione dei termini delle procedure ordinarie;

l’obbligo di sopralluogo;

l’assegnazione di contratti non previsti negli strumenti di programmazione;

l’assegnazione in house delle concessioni autostradali.

Esame offerte prima dei requisiti (art. 8, co. 7)

Prorogata al 31 dicembre 2021 anche nei settori ordinari, quanto stabilito all’articolo 133, comma 8 del Codice dei contratti relativamente ai settori speciali e, quindi, la possibilità di esaminare le offerte prima dei requisiti.

Fondo per la prosecuzione delle opere (art. 7)

Con l’articolo 7, comma 1 del decreto-legge semplificazioni, nel caso in cui, per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché per le opere di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto emplificazioni, vengano provvisoriamente o definitivamente, in qualsiasi momento della esecuzione, a mancare le risorse finanziarie pubbliche necessarie per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione dell’opera pubblica, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Garanzia provvisoria (art. 1, co. 4)

Cancellato l'obbligo della garanzia provvioria del 2% per gli appalti sottosoglia. Salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

Lavori in corso (art. 8, co. 4)

Con il comma 4 dell’articolo 8 sono dettate alcune inicazioni relative ai lavori in corso di esecuzione ed, in particolare:

l’obbligo da parte del direttore lavori di emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge mentre il certificato di pagamento dovrà essere predisposto entro i successivi cinque giorni;

l’obbligo di effettuare i pagamenti entro 15 giorni dall'emissione del certificato;

l’obbligo di riconoscere alle imprese gli extracosti per le attivitàextra relative alla sicurezza legati all'emergenza sanitaria con la precisazione che la mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti-Covid non costituisce circostanza imputabile all'esecutore.

Parere Consiglio superiore lavori pubblici (art. 8, co. 7)

Con la modifica all’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito alla legge 14 giugno 2019, n. 55 è incrementato da 50 a 100 milioni di euro l'importo delle opere statali sul cui progetto è previsto il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici. Per opere di importo compreso tra 50 e 100 milioni di euro il parere sarà espresso dal Comitato tecnico dei Provveditorati. Al di sotto dei 50 milioni di euro non sarà necessario alcun parere.

Polizze assicurative (art. 8, co. 5)

Per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori che posseggono una copertura non sufficiente di adeguare l'importo della polizza al valore dell'appalto.

Procedura negoziata per gli appalti anti-crisi soprasoglia (art. 2, co. 3)

Gli appalti legati al superamento dell'emergenza Covid (tra cui scuole, università, carceri, trasporti, strade, ferrovie, infrastrutture idriche) possono essere affidati con procedura negoziata anche soprasoglia.

Procedure semplificate e massimo ribasso sottosoglia (art. 1, co. 2 e 3)

Fino al 31 luglio 2021 la soglia per gli affidamenti diretti sale a 150 mila euro. Per importi superiori e sino alla soglia comunitaria devono essere attivate le procedure negoziate con 5 inviti per importi fino a 350mila euro, 10 inviti per importi da 350mila a un milione di euro e 15 inviti per importi tra 1 milione e 5,35 milioni di euro. Soglia per il massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale a 5,35 milioni.

Processo amministrativo (art. 4, co. 4)

Ridotti i termini per la decisione sui ricorsi.

Project financing (art. 8, co. 5)

Viene dato il via libera alle proposte di imprese anche su progetti già presenti negli strumenti di programmazione delle Pubbliche amministrazioni.

Ricorsi (art. 4, co. 2 e 3)

Nel caso in cui vengono impugnati appalti sottosoglia o appalti anti-crisi anche sopra soglia, la sospensione o l'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice non comporta la caducazione e riassegnazione del contratto ma solo il risarcimento.

Sospensione dei lavori (art. 5, co. 1-3)

In deroga all'art. 107 del codice dei contratti non è possibile nessuna sospensione dei lavori se non per motivi legati a norme penali e antimafia, gravi ragioni di ordine pubblico, tecnico o pubblico interesse.

Stipula del contratto (art. 4, co. 1)

La stipula del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario sono ammesse solo "nell'interesse ala sollecita esecuzione del contratto". Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Subappalto (art. 8, co. 5 e 7)

Mentre nello schema di decreto-legge in atto disponibile non è stato ancora definita la modifica dell’articolo 105 relativo al Subappalto del Codice dei contratti per adeguarlo alle norme europee resta per l'affidatario l'obbligo di sostituire i subappaltatori irregolari, ma non ha più l'obbligo di dimostrarne la regolarità.

Abrogata, comunque, la deroga del Dl Sblocca Cantieri che consentiva alle stazioni appaltanti di fissare gara per gara l'importo delle opere subappaltabili fino a un massimo del 40%, Resta, in ogni caso il limite del 30% previsto dall’articolo 105, comma 2 del codice dei contratti. Tetto su cui si è abbattuta nel frattempo la scure europea, Ma, in ogni caso, il limite imposto in via generale deve essere disapplicato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18.

Tempi affidamento soprasoglia (art. 2, co. 1)

Fino al 31 luglio 2021, salvo sospensioni dovute ai ricorsi, le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti soprasoglia Ue entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.

Tempi affidamento sottosoglia (art. 1, co. 1)

Fino al 31 luglio 2021 le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro due mesi e le procedure negoziate in quattro mesi. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.

Tempi ridotti soprasoglia (art. 2, co. 2)

Fino al 31 luglio 2021 l'assegnazione degli appalti (lavori, servizi e forniture) incluse le progettazioni sono assegnate con i tempi ridotti previsti dalle procedure di urgenza.

