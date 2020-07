Decreto Rilancio e Superbonus 110%: ridotti i vincoli per accedere al Sisma Bonus

La pubblicazione, a seguito della pandemia del Coronovirus, del Decreto Rilancio ha introdotto una serie di importanti iniziative in tutti i settori. In particolare, per il settore delle costruzioni, ha elevato al 110% le detrazioni per le spese sostenute per la realizzazione di misure antisismiche e la messa in sicurezza statica delle strutture.

Tra le diverse novità, una particolarmente significativa riguarda la possibilità di ottenere la stessa detrazione (110%) anche senza la classificazione sismica. Si tratta di una “deregulation” importante, in quanto riduce i vincoli imposti dal Sisma Bonus, consentendo maggiore flessibilità e possibilità di applicazione.

Il filmato seguente illustra i passaggi che illustrano la possibilità di questa opzione, attraverso un esame ragionato della normativa e l’analisi delle conseguenze.

Guarda il filmato

