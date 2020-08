Emergenza Covid-19: Sulla Gazzetta ufficiale il nuovo DPCM 7 agosto 2020 con proroghe sino al 7 settembre

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che detta nuove disposizioni che si applicano da domenica 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 e saranno efficaci fino al 7 settembre 2020.

Emergenza Covid-19: le nuove disposizioni

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 saranno efficaci sino al 7 settembre 2020.

Nuovo d.P.C.M. 7 agosto 2020

Il nuovo d,P.C.M. è costituito da 12 articoli e 20 allegati ed è possibile conoscere di più sulle proroghe delle misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 ascoltando quanto detto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nel corso della Conferenza stampa

12 Articoli

Articolo 1: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Articolo 2: Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Articolo 3: Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Articolo 4: Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

Articolo 5: Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

Articolo 6: Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero

Articolo 7: Obblighi dei vettori e degli armatori

Articolo 8: Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

Articolo 9: Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Articolo 10: Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

Articolo 11: Esecuzione e monitoraggio delle misure

Articolo 12: Disposizioni finali

20 Allegati

Allegato 1: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana

Allegato 2: Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

Allegato 3: Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

Allegato 4: Protocollo con le Comunità ortodosse

Allegato 5: Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh

Allegato 6: Protocollo con le Comunità Islamiche

Allegato 7: Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Allegato 8: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19

Allegato 9: Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 luglio 2020 suddiviso in:

Scopo e principi generali

schede tecniche per ristorazione attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge) attività ricettive servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori) commercio al dettaglio commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) uffici aperti al pubblico piscine palestre manutenzione del verde musei, archivi e biblioteche attività fisica all’aperto noleggio veicoli e altre attrezzature informatori scientifici del farmaco aree giochi per bambini circoli culturali e ricreativi formazione professionale cinema e spettacoli dal vivo parchi tematici e di divertimento sagre e fiere locali strutture termali e centri benessere professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche congressi e grandi eventi fieristici sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse discoteche



Allegato 10: Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Allegato 11: Misure per gli esercizi commerciali

Allegato 12: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

Allegato 13: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Allegato 14: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Allegato 15: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico contenente:

Misure “di sistema”

Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID 19

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

Allegato tecnico – singole modalità di trasporto per:

il settore aereo

il settore marittimo e portuale Trasporto marittimo di passeggeri Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri

il settore trasporto pubblico locale automobilistico, lacuale, lagunare, costiero e ferrovie non interconnesse alla rete nazionale

il settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie)

il settore ferroviario

i servizi di trasporto non di linea

altri servizi

Allegato 16: Linee guida per il trasporto scolastico dedicato

Allegato 17: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera

Allegato 18: Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21

Allegato 19: Misure igienico-sanitarie

Allegato 20: Spostamenti da e per l’estero

