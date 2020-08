Anci e #NelSegnodelleCittà: Diario della ripartenza. Raccontiamo buone pratiche dei Comuni

Ripartire in sicurezza significa poter ricominciare a vivere le nostre città mettendo al centro le persone verso policy più sostenibili. In questa direzione i Comuni italiani, nel corso dell’emergenza sanitaria, hanno dato il via a servizi e attività che pian piano sono diventati sempre più strutturali nella vita cittadina contribuendo a ridefinire un nuovo concetto di “normalità”.

#NelSegnodelleCittà - Diario dai Comuni

L’Anci inaugura un nuovo spazio #NelSegnodelleCittà, un diario dai Comuni, per raccontare la ripartenza e condividere le tante iniziative, progetti e attività di collaborazione tra cittadini e amministrazioni locali che riguardano diversi temi: dalla scuola, agli spazi pubblici, al turismo, alla cultura, al commercio, fino al welfare community e alla mobilità urbana.

Riservato ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni

I Comuni, anche in forma associata come ad esempio le Unioni, i sindaci, gli amministratori locali possono contribuire a scrivere le pagine del nostro diario della ripartenza #NelSegnodelleCittà. Raccontaci la tua storia: come stai provando a ripartire, quali servizi, attività, progetti hai realizzato o stai realizzando?

Necessario inviare foto, video e descrizione

Inviaci foto, video e una breve descrizione della tua buona pratica all’indirizzo di posta: nelsegnodellecitta@anci.it e noi ne parleremo sul nostro sito e sui canali social (Facebook, Twitter, Instagram).

