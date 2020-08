Colonnine di ricarica autoveicoli elettrici: IVA al 10% se fornite e installate unitamente all’impianto fotovoltaico

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 218 del 14 luglio 2020 all’interpello relativo all’aliquota IVA per l’installazione di colonnine di ricarica ad uso provato risponde al quesito di una società che dichiara di voler installare nell’abitazione di un soggetto residente in Svizzera, un impianto fotovoltaico (la cui energia prodotta sarà utilizzata anche per ricaricare l’auto elettrica che lo stesso intende acquistare) ed una colonnina di ricarica del veicolo elettrico.

Richiesta di chiarimenti in merito all'aliquota IVA

Ciò detto, la Società chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare all’installazione della menzionata colonnina di ricarica.

In particolare, essendo l’Istante la società installatrice sia dell’impianto fotovoltaico sia della colonnina di ricarica, chiede se l’installazione della colonnina:

segua la stessa aliquota IVA ridotta del 10 per cento dell’impianto fotovoltaico;

sia soggetta all’aliquota IVA del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, n. 127- quinquies) del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”);

sia soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate con la risposta oggetto della presente notizia fa presente tuttavia che se le colonnine di ricarica sono fornite e installate dal Contribuente unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, magari nell’ambito di un contratto di appalto - circostanza verosimile in base a quanto decritto nell’istanza - la relativa fornitura beneficerà dell’aliquota IVA del 10 per cento, prevista per «gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica», ai sensi rispettivamente dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) del Decreto IVA.

Colonnina installata autonomamente

Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico fornito dall’Istante, tonerà applicabile l’aliquota IVA ordinaria, fermo restando l’eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle Entrate precisa, anche, che le suesposte considerazioni si applicano anche alla ipotesi in cui le colonnine di ricarica siano fornite ed installate dalla Società a favore di un soggetto con partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata