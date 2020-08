Superbonus 110%: A sostegno dell’edilizia arriva un accordo tra ANCE e Crédit Agricole

Sullo scenario del Superbonus 110, dopo Unicredit (leggi articolo) e Intesa SanPaolo (leggi articolo), ariva, anche Crédit Agricole Italia che ha, recentemente, sottoscritto con Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) un accordo per sostenere le aziende nell’avvio di interventi di messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico sfruttando il nuovo Superbonus 110%, introdotto dal Dl Rilancio.

ANCE

Ognuno di noi conosce l’ANCE che rappresenta l’industriaitaliana delle costruzioni.

Crédit Agricole Italia

Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con oltre 15mila collaboratori e più di 4,5 milioni di clienti per 69 miliardi di finanziamento all’economia.

Crédit Agricole Italia è presente sul territorio nazionale con circa 1100 punti vendita, circa 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti.

Supporto al settore delle costruzioni

L’obiettivo è quello di supportare il settore delle costruzioni e offrire agli associati soluzioni ad hoc, in grado di favorire il rilancio del comparto. Le aziende Ance, infatti, potranno accedere a finanziamenti a breve termine e alla possibilità di acquisto del credito d’imposta, così come previsto dal Dl Rilancio.

Un impegno che rientra nell’ambito delle numerose iniziative messe in campo dal Gruppo Bancario a sostegno dell’economia, delle imprese e delle famiglie italiane.

Stanziamento di 10 miliardi di euro

Il Gruppo Bancario, infatti, ha recentemente stanziato 10 miliardi di euro dedicati a finanziamenti e moratorie su mutui e leasing e sta mettendo a punto un pacchetto di misure per offrire la liquidità necessaria a sostenere il periodo di esecuzione dei lavori coperti da Ecobonus.

Con questa partnership, nata dall’ascolto delle esigenze del tessuto economico-produttivo e dall’attenzione per i territori, Crédit Agricole Italia e Ance uniscono le forze per sostenere i progetti di imprese e privati, promuovendo concretamente il rilancio di un settore strategico per il Paese.

Foglio informativo

In riferimento alla possibilità di cessione dei crediti relativi al superbonus 110% Credit agricole non ha, a tutt’oggi, reso noto un foglio informativo e, quindi, non è possibile fare alcun confronto con quelli di Unicredit e di Banca Intesa SanPaolo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata