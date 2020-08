Appalti Pubblici Francesi: ecco come individuare quelli di interesse

Non dimenticare i codici CPV (Common Procurement Vocabulary, vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'Unione Europea)

Per gli appalti aggiudicati secondo una procedura MAPA superiore a 40.000 EUR IVA esclusa e che devono obbligatoriamente formare oggetto di pubblicità, le modalità di pubblicità sono liberamente scelte dall'acquirente pubblico in funzione dell'oggetto dell'appalto e del suo importo.

La soluzione presenta il vantaggio di raggruppare in uno stesso luogo (per gli appalti superiori a 90.000 euro IVA esclusa) la pubblicità e i documenti di gara che comprendono informazioni più complete.

I giornali di annunci legali offrono servizi che permettono la registrazione di criteri di ricerca preferiti di bandi di gara per non doverli inserire ad ogni visita del sito (il sito BOAMP funziona così).

E’ il sistema (noto in Italia con la locuzione “ALBI FORNITORI”) che consente di preselezionare imprese idonee a realizzare tali prestazioni e che è espressamente previsto per gli operatori di rete.

In funzione dei tipi di appalti e del loro valore stimato, gli acquirenti pubblici devono dare una pubblicità più o meno importante ai loro bandi di gara per garantire alle imprese un accesso equo alle informazioni.

