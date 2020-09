Conto Termico, il GSE aggiorna il contatore all'1 settembre 2020

Il GSE ha aggiornato il Contatore del Conto Termico (D.M. 28/12/12 e D.M. 16/02/2016) che consente di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati attraverso questo meccanismo di supporto alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili presso privati e pubbliche amministrazioni.

Contatore Conto Termico: impegno di spesa al 2020

L'impegno di spesa per il 2020 ammonta complessivamente a 294 milioni di euro, con un incremento di 5 milioni rispetto al mese precedente per effetto delle nuove richieste ammesse agli incentivi per le quali è previsto il pagamento dei corrispettivi nell'anno in corso. L'impegno di spesa per il 2020 è rivolto per circa 199 milioni ad interventi realizzati da privati e per circa 94 milioni ad interventi realizzati dalla PA di cui 52 mediante prenotazione. I tre importi di incentivi impegnati sono compatibili con i limiti di spesa annui previsti per privati, PA e prenotazioni, rispettivamente pari a 700, 200 e 100 milioni di euro.

Contatore Conto Termico: impegno di spesa complessivo

Dal 2013, anno di avvio del meccanismo, al 1° settembre 2020, sono pervenute al GSE oltre 351 mila richieste di incentivi; in tale periodo sono stati complessivamente impegnati incentivi per un ammontare pari a 1 miliardo e 36 milioni di euro, di cui 295 milioni per interventi realizzati dalla pubblica amministrazione e 741 milioni per interventi realizzati da privati.

