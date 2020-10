Coronavirus Covid-19: I dati diffusi dalla Protezione civile e le nuove Ordinanze nazionali e regionali

Mentre siamo in attesa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà sostituire il dPCM 7 settembre 2020 la cui validità è prorogata al massimo sino al 15 ottobre 2020, così come disposto all’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, segnaliamo che nello stesso comma 1 è precisato che nelle mre dell’adozione del nuovo DPCM e comunque entro il 15/10/2020 oltre a continuare ad applicarrsi, come già detto, le misure contenute nel dPCM 7 settembre 2020, devono essere applicate anche le misure di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) del citato decreto-legge n. 125/2020; si tratta dell’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Segnaliamo che ieri il numero dei nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 5.372 con un ncremento rispetto a quellli dell’inizio del mese di settembre (quando il numeo dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 449% con la regione LOmbardia che torna ad acquisire una non invidiabile prima posizione in Italia. Seguono, con un numero di nuovi contagiati nel giorno 9 supeiore a 400 Campania, Veneto, Toscana e Piemonte

I dati salienti

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 343.770 persone delle quali 36.111 sono decedute e 237.549 sono state dimesse.

Attualmente i soggetti positivi sono 70.110.

Il totale dei tamponi effettuati è pari a 12.326.971 con un incremento di 129.471 nella giornata di ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.086, di cui 387 in terapia intensiva.

I dati completi sono rilevabili nel bollettino della protezione civile allegato all’articolo.

Incremento dei contagiati dall’1 settembre 2020

Qui di seguito il grafico relativo ai numeri degli incrementi giornalieri dei contagiati, rispetto al giorno precedente, dall’1 settembre 2020 a ieri; dal grafico stesso è possibile notare come il grafico si discosta dalla linea di tendenza subendo un incremento maggiore rispetto alla stessa.

Totale giornaliero degli attualmente positivi

Qui di seguito il grafico relativo al numero del totale degli attualmente positivi che dall’1 settembre 2020 a ieri ha avuto un incremento costante sino al giorno 6 ottobre tanto che la linea di tendenza si sovrappone, praticamente al grafico stesso mentre dal 7 ottobre si discosta dalla linea di tendenza subendo un incremento maggiore rispetto alla stessa.

I dati nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggiorn numero di contagi del giorno 9 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.

Lombardia 110.852 (+983, +0,62%)

110.852 (+983, +0,62%) Campania 17.233 (+769, +4.60%)

17.233 (+769, +4.60%) Veneto 30.504 (+595, +1,64%)

30.504 (+595, +1,64%) Toscana 17.095 (+483, +2,04%)

17.095 (+483, +2,04%) Piemonte 37.595 (+401, +0,90%)

37.595 (+401, +0,90%) Lazio 19.135 (+387, +1,91%)

19.135 (+387, +1,91%) Emilia-Romagna 36.914 (+276, +0,50%)

36.914 (+276, +0,50%) Puglia 9.116 (+249, +2.80%)

9.116 (+249, +2.80%) Sicilia 8.712 (+233, +3,06%)

8.712 (+233, +3,06%) Liguria 14.670 (+196, +1,05%)

14.670 (+196, +1,05%) Umbria 3-057 (+151, +2,89%)

3-057 (+151, +2,89%) Friuli-Venezia Giulia 5.290 (+146, +2,14%)

5.290 (+146, +2,14%) Sardegna 4.742 (+134, +2,76%)

4.742 (+134, +2,76%) Abruzzo 4.886 (+103, +1,43%)

4.886 (+103, +1,43%) Bolzano 3.888 (+85, +1,81%)

3.888 (+85, +1,81%) Marche 8.399 (+49, +0,79%)

8.399 (+49, +0,79%) Calabria 2.188 (+42, +0,98%)

2.188 (+42, +0,98%) Trento 6.394 (+39, +0,93%)

6.394 (+39, +0,93%) Basilicata 997 (+22, +2,26%)

997 (+22, +2,26%) Valle d’Aosta 1.402 (+18, +1,30%)

1.402 (+18, +1,30%) Molise 701 (+11, +0,87%)

Bollettino protezione civile

In allegato il Bollettino della Protezione civile del 9 ottobre 2020 con tutti i dati relativi all’evolversi dei contagi relativi a tutte le Regioni.

Nuovi provvedimenti nazionali

Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 2 ottobre 2020, n. 705

Nuovi provvedimenti regionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti emanati dalle regioni, segnaliamo:

