Coronavirus Covid-19 ieri: In attesa del nuovo dPCM, 19.644 nuovi casi. I nuovi provvedimenti nazionali e regionali

Arriverà oggi il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio che dovrebbe contenere le nuove misure con addio a Movida e Tempo libero che cercheranno di fermare il moltiplicarsi dei contagiati da Covid-19 che possono essere così riassunte:

chiusura alle 20 di Bar e ristoranti con chiusura totale le domeniche ed i festivi;

didattica a distanza con il limite del 75% per le scuole superiori;

stop alle attività di palestre, piscine (sia al chiuso che all’aperto), impianti nei comprensori sciistici, centri natatori, centri benessere;

chiusi i cinema ed i teatri e non potranno essere occupati nemmeno i 200 posti così come applicato finora;

stop all’attività in discoteche e sale da ballo;

gli stadi e i palazzetti dello sport torneranno ad essere senza pubblico, mentre finora potevano ospitare un massimo di mille tifosi;

stop ai concorsi pubblici e privati, salvo quelli già banditi, che siano in regola o si adeguino al protocollo organizzativo validato dal Comitato tecnico-scientifico.

Il numero dei contagiati cotinua a crescere

Mentre, come abbiamo detto, siamo in attesa del nuovo dPCM, il numero dei contagiati continua a crescere ed ieri il numero dei nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 19.644 con un incremento del 2,6% rispetto al giorno precedente e con un incremento rispetto a quello dell’inizio del mese di settembre (quando il numero dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 1909% con la regione Lombardia che, con 4.956 nuovi casi (con un incremento dell’1% rispetto a quelli del giorno precedente), continua ad avere una non invidiabile prima posizione in Italia. Seguono, con un numero di nuovi contagiati nel giorno 23 ottobre superiore a 500 al giorno Piemonte, Veneto, Campania, Lazio, Toscana, Emila-Romagna, Liguria, Sicilia e Puglia

In ordine sparso, singole regioni corrono ai ripari prendendo provvedimenti di limitazione degli spostamenti e di chiusure.

I dati salienti

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 504.509 persone delle quali 37.210 sono decedute e 264.117 sono guarite.

Attualmente i soggetti positivi sono 203.182.

Il totale dei tamponi effettuati è pari a 14.492.122 con un incremento record di 177.669 nella giornata di ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 11.287, di cui 1.128 in terapia intensiva.

I dati completi sono rilevabili nel bollettino della protezione civile allegato all’articolo.

Incremento dei contagiati dall’1 settembre 2020

Qui di seguito il grafico relativo ai numeri degli incrementi giornalieri dei contagiati, rispetto al giorno precedente, dall’1 settembre 2020 a ieri; dal grafico stesso è possibile notare come il grafico si discosta dalla linea di tendenza (tratteggiata) avendo sino al 15 ottobre un incremento minore rispetto alla stessa linea di tendena ed un incremento maggiore dal 15 ottobre in poi.

Totale giornaliero degli attualmente positivi

Qui di seguito il grafico relativo al numero del totale degli attualmente positivi che dall’1 settembre 2020 a ieri; dal grafico stesso è possibile notare come lo stesso si discosta dalla linea di tendenza (tratteggiaya) avendo sino al 15 ottobre un incremento minore rispetto alla stessa linea di tendenza ed un incremento maggiore dal 15 ottobre in poi.

Totale dei ricoverati in terapia intensiva

Qui di seguito il grafico ai ricoverati in terapia intensiva dall’1 settembre 2020 a ieri; dal grafico stesso è possibile notare come lo stesso si discosta dalla linea di tendenza (tratteggiata) avendo sino al 15 ottobre un incremento minore rispetto alla stessa linea di tendenza ed un incremento maggiore dal 15 ottobre in poi.

I dati nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi del giorno 21 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.

Lombardia 148.601 (+4.956, +3,34%)

148.601 (+4.956, +3,34%) Piemonte 53.248 (+1.548, +2,91%)

53.248 (+1.548, +2,91%) Veneto 42.869 (+1.727, +4,03%)

42.869 (+1.727, +4,03%) Campania 36.023 (+1.718, 4,77%)

36.023 (+1.718, 4,77%) Lazio 32.697 (+1.687, +5,16%)

32.697 (+1.687, +5,16%) Toscana 29.427 (+1.526, +5,19%)

29.427 (+1.526, +5,19%) Emilia-Romagna 45.542 (+1.180, +2,59%)

45.542 (+1.180, +2,59%) Liguria 22.394 (+1.035 +4,62%)

22.394 (+1.035 +4,62%) Sicilia 16.202 (+886, +5,47%)

16.202 (+886, +5,47%) Puglia 14.031 (+631, +4,50%)

14.031 (+631, +4,50%) Marche 10.919 (+274, +4,26%)

10.919 (+274, +4,26%) Umbria 6.832 (+525, +7,68%)

6.832 (+525, +7,68%) Friuli-Venezia-Giulia 7.827 (+412, +5,26%)

7.827 (+412, +5,26%) Abruzzo 7.700 (+375, +4,87%)

7.700 (+375, +4,87%) Sardegna 7.564 (+329, +4,35%)

7.564 (+329, +4,35%) Bolzano 6.095 (+277, +4,54%)

6.095 (+277, +4,54%) Calabria 3.611 (+166, +4,60%)

3.611 (+166, +4,60%) Trento 7.688 (+162, +2,11%)

7.688 (+162, +2,11%) Valle d’Aosta 2.428 (+112, +4,61%)

2.428 (+112, +4,61%) Molise 1.1292 (+66, +5,54%)

1.1292 (+66, +5,54%) Basilicata 1.619 (+50, +3,09%)

Bollettino protezione civile

In allegato il Bollettino della Protezione civile del 24 ottobre 2020 con tutti i dati relativi all’evolversi dei contagi relativi a tutte le Regioni.

Nuovi provvedimenti nazionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti nazionali, segnaliamo:

Ordinanza Ministero della Salute - Regione Piemonte 23 ottobre 2020

Nuovi provvedimenti regionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti emanati dalle Regioni, segnaliamo:

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

