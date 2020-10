Superbonus 110%: accordo FINCO-Intesa Sanpaolo per sostenere le imprese

Siglato un accordo tra FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione) e Banca Intesa Sanpaolo per sostenere le imprese attraverso delle condizioni particolari per la cessione del credito previsto per le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus).

Superbonus 110%: detrazione, sconto in fattura e cessione del credito

Gli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto in Italia una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico. Possibilità che, unità alle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, stanno interessando sempre più contribuenti, professionisti e imprese.

Nell'attesa che il quadro normativo si completi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi due provvedimento attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico (il Decreto Asseverazioni del 3 agosto 2020 e il Decreto Requisiti minimi del 6 agosto 2020), si moltiplicano le offerte e gli accordi relativi alla cessione del credito (ovvero l'opzione su cui si giocherà tutta la partita per il rilancio del settore edilizio).

Superbonus 110%: l'accordo tra FINCO e Banca Intesa Sanpaolo

Tra gli accordi, rileviamo quello stipulato tra FINCO e Intesa Sanpaolo che ha lo scopo di sostenere le imprese aiutandole a cogliere l'opportunità di rilancio offerta dal superbonus attraverso l’acquisto del credito di imposta e attivando linee di finanziamento a sostegno delle imprese che dovranno realizzare gli interventi, consentendo in tal modo a tutta la filiera di poter immediatamente proporre lo sconto in fattura avendo la liquidità immediata per partire con i lavori.

Oltre alle normali proposte per la cessione del credito, Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione delle imprese associate a Finco di soluzioni finanziare che consentano di:

sostenere le imprese nella fase di esecuzione di lavori

acquistare i crediti di imposta acquisiti dalle Imprese tramite lo sconto in fattura, riducendo il peso dell’esposizione finanziaria e contribuendo in tal senso al rafforzamento delle imprese della filiera.

In particolare, viene messa a disposizione una proposta integrata e modulare che prevede:

finanziamenti nella forma di " anticipo contratti " finalizzati ad accompagnare le imprese nella gestione degli appalti e nella esecuzione dei lavori, fino al loro completamento, anche attraverso singoli SAL che possono prevedere il sostegno della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia;

" finalizzati ad accompagnare le imprese nella gestione degli appalti e nella esecuzione dei lavori, fino al loro completamento, anche attraverso singoli SAL che possono prevedere il sostegno della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia; acquisto dei crediti di imposta afferenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, con la formula della cessione pro soluto, in modo da rendere smobilizzabili i crediti fiscali maturati dall'impresa esecutrice degli interventi, ridurre l'esposizione dell'anticipo contratto.

Nel dettaglio, Intesa Sanpaolo si rende disponibile ad acquisire i crediti fiscali che le verranno ceduti per gli interventi che rientrano nel superbonus alle seguenti condizioni:

acquisto al prezzo di 100 euro del credito d'imposta ceduto, nell'ambito del Superbonus, pari a 110 euro (applicando ai 110 euro ceduti una percentuale di acquisto pari al 90,91%);

acquisto e liquidazione del credito di imposta, con formula della cessione pro soluto, di tutti gli altri bonus per i quali è ammessa, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, la cessione del credito d'imposta o lo sconto del corrispettivo in fattura (ossia, eco bonus e sisma bonus "ordinari", bonus facciate, bonus ristrutturazioni, bonus fotovoltaico e bonus per le colonnine elettriche "non trainati": acquisto al prezzo di 91 euro del credito d'imposta ceduto, nell'ambito degli altri bonus edilizi con una detrazione formulata in 5 anni, pari a 100 euro; acquisto al prezzo di 80 euro del credito d'imposta ceduto, nell'ambito degli altri bonus edilizi con una detrazione formulata in 10 anni, pari a 100 euro.



Le Imprese associate Finco potranno, infine, fruire di un servizio di assistenza mediante l'utilizzo di una piattaforma dedicata di Deloitte, primario partner forte di una consolidata esperienza nel settore, per la gestione dei passaggi amministrativi e delle certificazioni necessarie in ordine alla gestione fiscale dei crediti di imposta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata