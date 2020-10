Bonus casa e Superbonus 110%: quando si può chiedere il bonus mobili?

Posso usufruire della detrazione fiscale del 50% prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. bonus mobili) anche nel caso di interventi che rientrano nel superbonus 110%? e in caso quali adempimenti servono?

È questa l'interessante domanda arrivata alla posta di LavoriPubblici.it da parte di un nostro lettore che, pur non avendoci fornito maggiori dettagli, merita una risposta dettagliata e come sempre supportata da una analisi normativa.

La risposta che più facilmente potrebbe essere fornita è "no, il bonus in questione è agganciato unicamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione e su cui si sta fruendo delle detrazioni fiscali del 50%". Ma proveremo ad entrare nel dettaglio, analizzando le rispettive normative.