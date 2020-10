Antitrust: In vigore il nuovo Regolamento sul Rating di legalità

Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 18/10/2020 è stata pubblicata la Delibera AGCM (Autorità garante della comcorrenza e del mercato) 28 luglio 2020, n. 28361 recante “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.

Nuovo Regolamento in vigore dal 20 ottobre

Il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità è in vigore dal 20 ottobre. Per la sua stesura l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha tenuto conto delle osservazioni arrivate dagli stakeholder tramite la consultazione pubblica appositamente effettuata.

Accesso consentito anche ai soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo

Tra le modifiche c’è l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto, che consente l’accesso al rating anche ai soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo. Inoltre, per rendere il rating sempre più rispondente agli obiettivi individuati dal legislatore, aumentano i requisiti di legalità dal punto di vista soggettivo e oggettivo.

Ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante

In particolare, per valorizzare di più la natura premiale del rating, sono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società che richiede l’istituto. Altra novità: ai reati già previsti dal Regolamento come ostativi al rilascio del rating, si aggiungono quelli di usura, di trasferimento fraudolento di valori e di bancarotta fraudolenta.

Ulteriori modifiche al Regolamento riguardano il suo adeguamento alla giurisprudenza intervenuta e la semplificazione e la chiarificazione del procedimento.

Piattaforma WebRating

La piattaforma WebRating, attraverso la quale le società presentano per via telematica le domande di rating, è stata già aggiornata secondo le disposizioni del nuovo Regolamento.

Elenco delle imprese con Rating di legalità

L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato o annullato, con la relativa decorrenza. Le iscrizioni relative alla revoca e all’annullamento permangono nell’elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente

Il nuovo regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera dell’Autorità del 15 maggio 2018, n. 27165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2018, n. 122.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata