Software per il calcolo strutturale gratis per tutti: ecco il BlackWeekEnd di Soft.Lab

Ancora una grande iniziativa che va nella direzione di supportare concretamente gli strutturisti italiani. Dal 27 al 29 novembre, anche Soft.Lab prepara il suo “Black Friday” che avrà la durata di un intero week end. A differenza delle altre proposte e degli altri anni, nessuno sconto in vista ma un vero e proprio regalo che, nelle intenzioni dell’azienda specializzata in software per il calcolo strutturale e la geotecnica, vuole essere un segnale concreto per sostenere la ripresa del settore.

Nei giorni indicati sarà infatti possibile scaricare gratuitamente dallo store on-line di Soft.Lab il software ammiraglio IperSpace BIM nella sua configurazione “Premium” che comprende il cemento armato, l’acciaio e il legno insieme ai moduli inSide per la muratura lineare, Pushover per l’analisi statica non lineare in cemento armato e acciaio e SismoCheck per la classificazione sismica degli edifici in attuazione al SismaBonus.

IperSpace BIM è infatti una suite completa per il calcolo strutturale agli elementi finiti BIM oriented costituito da un unico ambiente comprendente tre moduli completamente integrati e dunque interagenti in maniera sinergica: Space Modeler (modellatore solido/fem), Space Mesher (discretizzatore di elementi superficiali) e Space Solver (solutore di calcolo a matrici sparse). Si presenta con un’interfaccia utente rinnovata nella forma e nella sostanza che ne fanno uno strumento unico e all’avanguardia.

Una volta scaricato il programma, sarà possibile attivarlo ed utilizzarlo per 30 giorni senza alcuna limitazione; il software sarà infatti perfettamente funzionante e l’azienda, per i trenta giorni successivi alla chiusura del BlackWeekEnd fornirà anche assistenza e supporto tecnico a mezzo mail e telefono.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a comunicazione@soft.lab.it o chiamare lo 0824 87 43 92.

