Coronavirus e Autodichiarazione allo spostamento obbligatorio per tutte le zone (gialle, arancioni e rosse): ecco le differenze

Ultime notizie Coronavirus: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 3 Novembre 2020 e la firma del Ministro della Salute sull'Ordinanza 4 novembre 2020 ha reso chiare le nuove misure restrittive che accompagneranno gli italiani fino ad almeno il 3 dicembre 2020.

Coronavirus e Autodichiarazione allo spostamento

Con le nuove misure restrittive torna anche il modello di autodichiarazione allo spostamento che dovrà essere utilizzato in tutte le Regioni gialle, arancioni o rosse, ma con alcune differenze. Vediamo di capire quali.

Autodichiarazione allo spostamento per le Regione gialle

La prima ordinanza del Ministero della Salute ha definito le Regioni arancioni e rosse, lasciando in colore giallo:

Abruzzo;

Basilicata;

Campania;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Marche;

Molise;

Province di Trento e Bolzano;

Sardegna;

Toscana;

Umbria;

Veneto.

Il Modello di autodichiarazione dovrà essere utilizzato in queste Regioni quando non sarà possibile rispettare il primo periodo dell’articolo 1, comma 3 del DPCM 3 Novembre 2020 che così recita “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

Nel caso, quindi, di spostamenti da dover effettuare dalle ore 22, 00 alle ore 5,00 del giorno successivo, anche all’interno del proprio comune di residenza, sarà necessario compilare il modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno nel quale occorre indicare i motivi per i quali si deroga al citato comma 3 e tali motivi possono essere legati a comprovate esigenze lavorative, da motivi di salute o da non meglio specificate situazioni di necessità.

Autodichiarazione allo spostamento per le Regione arancioni

L'ordinanza del Ministero della Salute ha definito le seguenti Regioni arancioni:

Puglia;

Sicilia.

In queste Regioni occorre utilizzare il Modello di autodichiarazione quando non sarà possibile rispettare:

il primo periodo dell’articolo 2, comma 4, lett. a) del DPCM 3 Novembre 2020 che così recita “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”;

del DPCM 3 Novembre 2020 che così recita “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”; l’articolo 2, comma 4, lettera b) del DPCM 3/11/2020 che così recita “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

L'autodichiarazione allo spostamento dovrà, quindi, essere compilata:

nel caso di spostamenti in qualsiasi orario della giornata, al di fuori delle due Regioni Puglia e Sicilia derogando a quanto previsto all’articolo 2, comma 4, lettera a) indicando nel citato modello i motivi per i quali si deroga al citato comma 4 lettera a) e tali motivi possono essere legati a comprovate esigenze lavorative, da motivi di salute o da non meglio specificate situazioni di necessità;

nel caso di spostamenti in qualsiasi orario della giornata, all’interno delle due Regioni Puglia e Sicilia ma al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione derogando a quanto previsto all’articolo 2, comma 4, lettera b) e tali motivi possono essere legati a comprovate esigenze lavorative, di studio, di salute o da non meglio specificate situazioni di necessità oltre che per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Occorrerà, comunque, rispettare il comma 3 dell’articolo 1 e, quindi, nel caso di spostamenti da dover effettuare dalle ore 22, 00 alle ore 5,00 del giorno successivo, all’interno del proprio comune di residenza, sarà necessario compilare il modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno.

Autodichiarazione allo spostamento per le Regione rosse

L'ordinanza del Ministero della Salute ha definito le seguenti Regioni arancioni:

Calabria;

Lombardia;

Piemonte;

Valle d’Aosta.

In queste Regioni occorre utilizzare il Modello di autodichiarazione quando non sarà possibile rispettare:

il primo periodo dell’articolo 3, comma 4, lett. a) del DPCM 3 Novembre 2020 che così recita “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.

L'autodichiarazione allo spostamento dovrà, quindi, essere compilata nel caso di spostamenti in qualsiasi orario della giornata, sia all’interno che al di fuori delle quattro Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta derogando a quanto previsto all’articolo 3, comma 4, lettera a) ed indicando nel citato modello i motivi per i quali si deroga al citato comma 4 lettera a) e tali motivi possono essere legati a comprovate esigenze lavorative, da motivi di salute o da non meglio specificate situazioni di necessità.

