Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia oggi: 32.961 nuovi casi, 3.081 ricoverati in terapia intensiva, 623 deceduti . I nuovi provvedimenti nazionali e regionali

Il numero dei contagiati è tornato sui livelli precedenti annullando il decremto di ieri ed il Bollettino della Protezione civile di oggi evidenzia che il numero di nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 35.098 con un ncremento del 38,89% rispetto a ieri e con un incremento rispetto a quello dell’inizio del mese di settembre (quando il numero dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 3488% con la regione Lombardia che, con il nuovo record di 10.955 4.777 nuovi casi (con un incremento record del 229,32% rispetto a quelli del giorno precedente), continua ad avere una non invidiabile prima posizione in Italia. Seguono, con un numero di nuovi contagiati, evidenziati nel bollettino della Protezione civile del giorno 11 novembre, superiore a 1.000 al giorno Piemonte, Veneto, Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: i dati salienti dell’11 novembre 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 995.463 persone delle quali 42.330 sono decedute e 363.023 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 590.110.

Il totale dei tamponi effettuati è pari a 17.740.196 con un incremento di 217.758 nell’aggiornamento dell’11 novembre 2020. I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.633, di cui 2.971 in terapia intensiva.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: incremento dei contagiati dell’11 novembre 2020

Qui di seguito il grafico relativo al numero giornaliero dei contagiati dall’1 settembre 2020 all’aggiornamento di oggi; dal grafico è possibile notare come lo stesso si discosta dalla linea di tendenza (tratteggiata) posizionandosi al di sotto della stessa sino al 25 ottobre; situazione diversa dal 25 ottobre in poi quando il grafico si pone al di sopra della linea di tendenza avendo dal giorno 26 in poi, notevoli incrementi. Ma è, anche, opportuno osservare come oggi il numero dei nuovi casi è nuovamente diminuito attestandosi a 32.961 avvicinandosi sempre più alla linea di tendenza e facendo presuporre un’inversione di tendenza.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: incremento dei ricoverati in terapia intensiva dell’11 novembre 2020

Qui di seguito il grafico relativo al numero giornaliero dei ricoverati in terapia intensiva dall’1 settembre 2020 all’aggiornamento di oggi; dal grafico è possibile notare come lo stesso si discosta dalla linea di tendenza (tratteggiata) posizionandosi al di sotto della stessa sino al 13 ottobre; situazione diversa dal 13 ottobre in poi quando il grafico comincia ad avere un andamento altalenante in prossimità della linea di tendenza, ponendosi al di sopra della stessa ed avendo dal giorno 27 ottobre in poi, notevoli incrementi. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva si è, poi, stabilizzato su circa 100 casi al giorno e non ha, più raggiunto da una settimana la punta massima di circa 200 raggiunta il 3 novembre scorso.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: incremento dei deceduti dell’11 novembre 2020

Qui di seguito il grafico relativo al numero giornaliero dei deceduti dall’1 settembre 2020 all’aggiornamento di oggi; dal grafico è possibile notare come lo stesso si discosta dalla linea di tendenza (tratteggiata) posizionandosi al di sotto della stessa sino al 30 ottobre; situazione diversa dal 31 ottobre in poi quando il grafico si pone al di sopra della linea di tendenza con un picco il 31 ottobre e numeri sempre notevolmente al di sopra della linea di tendenza dal 3 novembre in poi I deceduti sempre il giorno 12 ottobre erano stati 39 mentre hanno raggiunto oggi il numero record di 623 quasi 16 volte quello del 12 ottobre.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: i dati dell’11 novembre 2020 nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi contenuti nel bollettino della protezione civile di oggi riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi di oggi e la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.

Lombardia 284.666 (+8.180, +2,87%)

284.666 (+8.180, +2,87%) Campania 95.921 (+3.166, +3,30%)

95.921 (+3.166, +3,30%) Veneto 87.337 (+3.082, +3,53%)

87.337 (+3.082, +3,53%) Piemonte 107.267 (+2.953, +2,75%)

107.267 (+2.953, +2,75%) Toscana 69.920 (+2.507, +3,59%)

69.920 (+2.507, +3,59%) Lazio 73.054 (+2.479, +3,39%)

73.054 (+2.479, +3,39%) Emilia-Romagna 78.283 (+2.428, +3,10%)

78.283 (+2.428, +3,10%) Sicilia 34.982 (+1.487, +4,25%)

34.982 (+1.487, +4,25%) Puglia 29.008 (+1.332, +4,59%)

29.008 (+1.332, +4,59%) Liguria 39.242 (+1.102 +2,81%)

39.242 (+1.102 +2,81%) Marche 20.256 (+701, +3,46%)

20.256 (+701, +3,46%) Abruzzo 16.550 (+662, +4,00%)

16.550 (+662, +4,00%) Friuli-Venezia-Giulia 16.102 (+572, +3,55%)

16.102 (+572, +3,55%) Umbria 16.253 (+515, +3,17%)

16.253 (+515, +3,17%) Sardegna 13.493 (+416, +3,08%)

13.493 (+416, +3,08%) P.A. Bolzano 14.470 (+386, +2,67%)

14.470 (+386, +2,67%) Calabria 8.693 (+376, +4,33%)

8.693 (+376, +4,33%) P.A. Trento 11.639 (+253, +2,17%)

11.639 (+253, +2,17%) Basilicata 4.047 (+168, +4,15%)

4.047 (+168, +4,15%) Valle d’Aosta 4.588 (+125, +2,72%)

4.588 (+125, +2,72%) Molise 2.653 (+71, +2,68%)

Bollettino protezione civile dell’11 novembre 2020

