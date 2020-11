Bollettino Coronavirus Covid-19 il 19/11/2020: 36.176 nuovi casi, 3.712 ricoverati in terapia intensiva, 653 deceduti oggi. I nuovi provvedimenti

Il numero dei contagiati ritorna ad aumentare rispetto ai giorni precedenti ed il Bollettino della Protezione civile di oggi evidenzia che il numero di nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 36.176 con un incremento del 5,52% rispetto a ieri e con un incremento rispetto a quello dell’inizio del mese di settembre (quando il numero dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 3599% con la regione Lombardia che con 7.453 nuovi casi (con un decremento del -2,36% rispetto a quelli del giorno precedente), continua ad avere una non invidiabile prima posizione in Italia. Seguono, con un numero di nuovi contagiati, evidenziati nel bollettino della Protezione civile del giorno 19 novembre, superiore a 1.000 al giorno Piemonte, Veneto, Campania, Lazio, Emilia.Romagna,Toscana,Sicilia, Puglia e Friuli venezia Giulia

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: i dati salienti del 19 novembre 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 1.308.528 persone delle quali 47.870 sono decedute e 498.987 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 761.671.

Il totale dei tamponi effettuati è pari a 19.724.527 con un incremento di 250.186 nell’aggiornamento del 19 novembre 2020. I pazienti ricoverati con sintomi sono 33.610, di cui 3.712 in terapia intensiva.

I dati completi sono rilevabili nel bollettino della protezione civile allegato all’articolo.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: il 19 novembre 2020 incremento dell’indice Rpt per molte regioni

L’indice Rpt non è altro che il rapporto giornaliero tra il numero di soggetti positivi (sintomatici o asintomatici) sul numero di tamponi effettuati che dà la possibilità di conoscere, giornalmente, utilizzando i dati prelevati dal bollettino della protezione civile, una percentuale che definisce, per una data regione, il numero di positivi riscontrati su cento tanponi effettuati: tanto più alta è questa percentuale, tanto più alta è la possibilità che in una data regione possano trovarsi individui sintomatici o asintomatici che hanno contratto il Covid-19.

Con i dati del Bollettino della Protezione civile di oggi l’indice Rpt nazionale subisce un ulteriore decremento passando da 14,60 a 14,46 e spiccano tra gli indici Rpt quelli che superano l’indice medio nazionale e nel dettaglio quelli delle seguenti regioni:

P.A, Bolzano 22,89

Veneto 21,54

Lombardia 19,82

Friuli Venezia Giulia 17,92

Marche 17,58

Calabria 18,46

Sicilia 16,31

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: incremento dei contagiati del 19 novembre 2020

Ulteriore incremento oggi del numero dei contagiati che passa da 34.283 a 36.176. Dopo i 3 decrementi degli ultimi giorni, il numero dei nuovi casi torna ad aumentare anche se il numero è posizionato, leggermente al di sopra della linea di tendenza mobile a 7 giorni. Possiamo, comunque, pensare, con una certa sicurezza, che la citata linea di tendenza abbia raggiunto, attualmente, la punta massima tra il 12 e il 18 novembre. Se i prossimi giorni non ci saranno ulteriori aumenti di nuovi casi potremmo iniziare a pensare che si tratti di una vera inversione di tendenza.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: incremento dei ricoverati in terapia intensiva del 19 novembre 2020

Qui di seguito il grafico relativo al numero giornaliero dei ricoverati in terapia intensiva dall’1 settembre 2020 all’aggiornamento di oggi; dal grafico è possibile notare come lo stesso oggi è pari a 42. Il dato odierno si porta, abbondantemente, al di sotto della linea di tendenza mobile a 7 giorni.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: incremento dei deceduti del 19 novembre 2020

Qui di seguito il grafico relativo al numero giornaliero dei deceduti dall’1 settembre 2020 all’aggiornamento di oggi. I deceduti sempre il giorno 12 ottobre erano stati 39 mentre hanno raggiunto oggi il nuovo record di 653 pari a circa 17 volte quello del 12 ottobre. Il serio problema è il fatto che il numero dei deceduti non accenna a posizionarsi al di sotto della linea di tendenza mobile a 7 giorni ed, anzi, tale linea non accenna a modificare il suo andamento.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: i dati del 19 novembre 2020 nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi contenuti nel bollettino della protezione civile di oggi riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in progressione il numero dei nuovi casi di oggi e la percentuale di incremento/decremento dei nuovi casi rispetto al giorno precedente.

Lombardia 348.442 (+7.453, -2,36%) Piemonte 140.177 (+5.349, +63,03%) Veneto 112.691 (+3.753, +26,28%) Campania 125.276 (+3.334, -8,83%) Lazio 94.782 (+2.697, -5,90%) Emilia-Romagna 97.814 (+2.160, -8,90%) Toscana 88.677 (+1.972, -21,37%) Sicilia 48.399 (+1.871, +1,85%) Puglia 39.347 (+1.263, -7,68%) Friuli Venezia Giulia 21.922 (+1.197, +50,38%) Liguria 45.994 (+792, +2,19%) P.A. Bolzano 19.381 (+696, +19,79%) Marche 25.101 (+667, +39,25%) Abruzzo 21.842 (+649, +1,25%) Umbria 20.567 (+556, +10,98%) Calabria 12.512 (+506, -45,94%) Sardegna 16.997 (+479, +13,51%) Valle d'Aosta 5.883 (+271, +14,35%) P.A. Trento 13.527 (+266, +12,71%) Molise 3.520 (+154, +55,56%) Basilicata 5.677 (+91, +4,60%)

Da notare l’incremento a doppia cifra della Regione Piemonte in cui il numero dei nuovi casi passa da 3.281 a 5.349 con un incremento di 2.068 casi pari ad una percentuale del +63,03%; notevole, poi, il decremento in doppia cifra della Regione Calabria in cui il numero dei nuovi casi passa da 936 a 506 con un decremento del -45,95%

Bollettino protezione civile del 19 novembre 2020

In allegato il Bollettino della Protezione civile del 19 novembre 2020 con tutti i dati relativi all’evolversi dei contagi relativi a tutte le Regioni.

Nuovi provvedimenti nazionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti nazionali, segnaliamo:

Nuovi provvedimenti regionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti emanati dalle Regioni, segnaliamo:

