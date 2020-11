Biometano, il GSE aggiorna i contatori degli incentivi ad agosto 2020

Il GSE monitora il raggiungimento del limite massimo annuo di producibilità di biometano ammesso ai meccanismi del DM 2 marzo 2018 che nel periodo di riferimento gennaio-agosto 2020 è di circa 81,6 mln Sm3 all'anno, il 7,4% del limite massimo ammesso pari a 1,1 miliardi di standard metri cubi.

GSE e biometano: aggiornato il contatore

Il GSE ha aggiornato, inoltre, il contatore della producibilità e dell'effettiva produzione annua degli impianti di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, qualificati in esercizio ed espressa in Certificati di Immissione in Consumo (CIC).

Per quanto riguarda la produzione di biometano avanzato, nel medesimo periodo, risultano 67.805 CIC oggetto di ritiro da parte del GSE per un controvalore di circa 25,4 milioni di euro. Il GSE ha incentivato circa 44 milioni di Sm3 dei quali ha fisicamente ritirato e collocato sul mercato circa 36,8 milioni di Sm3, per un controvalore di circa 3,1 milioni di euro. Con riferimento invece alla produzione di biocarburanti avanzati, nel primo e secondo trimestre 2020, risultano 1.295 CIC oggetto di ritiro da parte del GSE per un controvalore di circa 0,5 milioni di euro.

