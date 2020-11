Superbonus 110% e Sismabonus: da InfoCamere la piattaforma SiBonus per l'acquisto e la cessione del credito

Superbonus 110%: dopo le prime proposte da parte degli istituti bancari, arriva un nuovo marketplace per l'acquisto e la cessione del credito fiscale messo a punto da InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale, in collaborazione con Unioncamere Veneto, per favorire la circolazione di liquidità e supportare l'utilizzo delle detrazioni fiscali 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per la riqualificazione energetica e strutturale degli immobili.

Superbonus 110% e Simabonus: la piattaforma SiBonus per l'acquisto e la cessione del credito

La nuova piattaforma di InfoCamere, SiBonus, si affianca a quella già messa a punto da CRIF insieme a Workinvoice con il supporto di PwC, consentendo ai contribuenti e alle imprese di avere un nuovo punto di incontro tra domanda e offerta per la vendita e l'acquisto dei crediti fiscali maturati grazie alle possibilità offerte dal Decreto Rilancio.

“Forte della sua esperienza nel campo della digitalizzazione di processi e servizi per le imprese - ha affermato il Presidente di InfoCamere Lorenzo Tagliavanti - InfoCamere punta a dare un sostegno concreto alle imprese di una filiera strategica in questa difficile fase di ripresa delle attività, e ad aumentare le opportunità per i cittadini contribuenti di sfruttare con fiducia le agevolazioni varate dal governo. I dati elaborati dai bilanci depositati nel 2019 presso il Registro delle Imprese evidenziano da parte delle società di capitale italiane una capacità di compensazione di crediti tributari superiore ai 50 miliardi di Euro. Un’enorme potenziale leva economica che, se rapidamente attivata, potrà contribuire a rilanciare i consumi delle famiglie e il fatturato delle imprese. In uno scenario in cui hanno già iniziato a muoversi realtà di mediograndi dimensioni, il nostro obiettivo - come società al servizio del sistema camerale - è di rendere più accessibile questo mercato alle piccole realtà imprenditoriali, creando le condizioni perché queste possano recuperare l’operatività a lungo frenata dall’emergenza sanitaria”.

“Il Super Bonus 110 approvato con il Decreto Rilancio - ha continuato il Presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza - rappresenta un grande opportunità per le imprese che può dare un impulso positivo all’intero sistema economico. E questo vale, in particolare per il Veneto, che come sottolineano i dati è caratterizzato da un’elevata anzianità di costruzione degli edifici residenziali che per il 72% hanno almeno 40 anni di età e questo interessa anche i molti capannoni abbandonati che possono essere riqualificati con questo provvedimento. Molto spesso, però, i decreti del Governo faticano ad arrivare a terra per l’enorme mole di burocrazia che ne appesantisce e rallenta gli effetti positive. Con questo portale vogliamo “sburocratizzare” il Super Bonus 110% e creare così le condizioni per produrre uno stimolo significativo ai consumi delle famiglie e alle attività d’impresa in chiave di sostenibilità ambientale e sicurezza e facilitando la circolazione delle risorse attivate dagli incentivi fiscali”.

Superbonus 110% e Simabonus: cos'è la piattaforma SiBonus

SiBonus è una piattaforma di scambio dei crediti maturati a seguito degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%. Operativamente, chi vuole vendere un credito deve:

registrarsi alla piattaforma;

pubblicare un annuncio di vendita indicando il credito e il prezzo al quale si è disposti a cederlo.

L'annuncio apparirà nella lista dei crediti d’imposta presenti nella piattaforma e a seconda dell’interesse che susciterà, consentirà la ricezione di richieste di acquisto.

Alla ricezione delle richieste di acquisto seguirà, nel caso interessi, un contratto di cessione del credito con il miglior offerente e l’operazione di cessione nel cassetto fiscale. In tal modo l’offerente avrà a disposizione il credito nel proprio cassetto e il venditore riceverà l’importo pattuito.

Superbonus 110% e Simabonus: quali bonus è possibile cedere con SiBonus

La piattaforma consente la cessione di tutti i crediti previsti per il settore edili, senza dovere attendere i 5 o 10 anni per il recupero in dichiarazione dei redditi e ottenendo liquidità immediata. Qualsiasi bonus del mondo edile è cedibile su SiBonus che tutelerà sia il cessionario che l'acquirente.

Gli annunci sono strutturati nel seguente modo:

prezzo

rate credito

periodo

rendimento

