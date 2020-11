Superbonus 110%: con sconto in fattura e cessione del credito beneficio fiscale accessibile a tutti

Vorrei pianificare uno degli interventi che accedono al superbonus 110% ma non ho la capienza fiscale per portarli in detrazione, è un problema per l'eventuale sconto in fattura o cessione del credito?

Superbonus 110%: interventi trainanti e trainati

È una delle domande più frequenti che arrivano giornalmente in redazione che riguardano le detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

In particolare, l'art. 119 del Decreto Rilancio ha definito alcuni interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% (c.d. interventi trainanti) e altri che possono accedervi sono se eseguiti congiuntamente ai primi (c.d. interventi trainati).

Entrando nel dettaglio, gli interventi trainati sono quelli:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;

sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;

relativi all'adozione di misure antisismiche.

Nel caso di realizzazione di un intervento trainante di riqualificazione energetica, è possibile effettuare congiuntamente (portandoli in detrazione al 110%) anche gli interventi:

di efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

di acquisto e la posa in opera delle schermature solari;

acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica).

Nel caso sia effettuato uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica o sismica, Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. In questo caso la maggiore aliquota è subordinata alla:

installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;

la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

Nel caso di intervento trainante di riduzione del rischio sismico, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.