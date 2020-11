Coronavirus Covid-19: Guida dell’Agenzia delle Entrate sui contributi a fondo perduto per esercenti dei centri storici

È disponibile, poi, da oggi anche una nuova guida, che fornisce indicazioni sui requisiti per richiedere il contributo, sui contenuti da inserire nella domanda e sulle modalità di invio.

Domande che trovano risposta nella nuova guida

Quali sono i centri storici interessati?

A quanto ammonta il contributo?

Come presentare l’istanza?

Sono alcune domande che trovano risposta nella guida pubblicata oggi, che è stata pensata per assistere il contribuente passo passo nella richiesta del contributo a fondo perduto. La guida spiega con un linguaggio semplificato le condizioni necessarie per avere accesso al contributo, i contenuti che non devono mancare nella domanda e il funzionamento della piattaforma di trasmissione, con l’utilizzo di immagini esplicative ed esempi. Viene anche chiarito cosa succede nel caso in cui la procedura sia andata a buon fine e quando, invece, la richiesta non viene accolta.

Requisiti per accedere al contributo

Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti:

avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza

svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.



L’elenco dei comuni con queste caratteristiche è consultabile a pagina 5 delle istruzioni.

Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti: ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti. inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.



