La progettazione non è mai stata così semplice

Configurare correttamente i sistemi di sigillatura per attraversamenti di cavi e tubi è da sempre un procedimento ostico. Proprio per questo nasce il Roxtec Transit DesignerTM, un software per la progettazione adatto a tutti che semplifica e velocizza il corretto dimensionamento delle aperture sin dalle prime fasi del progetto, prevedendo scorte per eventuali modifiche.

Il software di Roxtec è disponibile ed utilizzabile gratuitamente online. Puoi condividere i tuoi progetti in tempo reale e se necessario puoi ricevere assistenza immediata dai tecnici esperti di Roxtec.

Ottimizza tempo e spazi

Progettisti, tecnici, installatori ed aziende in tutto il mondo lo utilizzano per elaborare in poco tempo tutti i passaggi per cavi e tubi necessari. Riducendo il rischio di errore permette di risparmiare oltre l’80% del tempo di progettazione, migliorando la globale collaborazione tra tutti i componenti del team, dalla parte progettuale fino a quella operativa in cantiere.

GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE: Facile, intuitivo ed efficace.

Organizziamo webinar personalizzati, dal corso base fino alla dimostrazione delle funzioni più avanzate.

Roxtec Transit DesignerTM consente di applicare filtri per tipologia di applicazione, certificati e requisiti di sigillatura richiesti. Inserisci o importa velocemente la lista dei cavi ed il software genererà automaticamente output in formato dxf, step ed excel, che sono approvati dal produttore e garantiscono il rispetto delle specifiche inserite, fornendo i dettagli per l’ordine e l'installazione. Il progetto può essere visualizzato e modificato solo dall'autore, che può decidere se condividerlo con i suoi collaboratori sia per la sola visione ed eventualmente per la modifica.

