Coronavirus Covid-19: Da oggi Campania, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano in area gialla

Cessa da oggi di essere in vigore l’Ordinanza 5 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano”

Campania, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano da oggi in area gialla

Visto , quindi, che il Ministero della Salute non è intervenuto con ulteriori ordinanze, le Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e e la Provincia autonoma di Bolzano che con la citata Ordinanza erano passate dal 6 dicembre 2020 dall’area rossa all’area arancione, transitano, da oggi ed in maniera del tutto automatica, in area gialla.

Aree Rosse, Arancioni e Gialle

Da oggi domenica 20 maggio a mercoledì 23 dicembre 2020:

nessuna regione è in area rossa ;

; resta in area arancione soltanto la Regione Abruzzo ;

soltanto la ; tutte le regioni italiane (con esclusione della Regione Abruzzo) e le Province autonome di Bolzano e Trento sono in area gialla.

In riferimento, poi, all'articolo 1 del Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, in tutte le Regioni e le Province autonome italiane:

nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 Gennaio 2021 (10 giorni) si applicano le misure di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e, quindi, le misure per le aree rosse ;

e (10 giorni) si applicano le misure di cui all’articolo 3 del e, quindi, le misure per le ; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e, quindi, le misure per le aree arancioni.

Limitazioni con Ordinanza regionali

In verità occorre precisare che alcune regioni in attesa dell’entrata in vigore da giovedì 24 dicembre del Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, hanno optato per deliberare alcune limitazioni valide per i giorni sino al 23 dicembre ed, in particolare, segnaliamo:

la Regione Veneto che con l’ Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 169 , regola soltanto gli spostamenti fuori comune ma dentro la Regione e non interviene sugli orari e sulle aperture degli esercizi commerciali e dei servizi, che rimangono regolati dall’articolo 1 del dPCM 3/12/2020 relativamente alle aree gialle;

che con l’ , regola soltanto gli spostamenti fuori comune ma dentro la Regione e non interviene sugli orari e sulle aperture degli esercizi commerciali e dei servizi, che rimangono regolati dall’articolo 1 del dPCM 3/12/2020 relativamente alle aree gialle; la Regione Campania che con l’Ordinanza 19 dicembre 2020, n. 98, per i giorni dal 20 al 23 dicembre, ha confermato tutte le misure vigenti alla data dierna per effetto di disposizioni statali (ivi comprese quelle di cui all’art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) e regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 in materia di controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale).

Il caso della Regione Veneto da sempre in area gialla

Segnaliamo come la Regione Veneto che, nell’ultimo Report del Monitoraggi settimanali del Ministero della salute, ha un indice Rt pari a 1,07, tra l’altro in incremento rispetto alla settimana precedente e ieri un indice Rpt (Rapporto tra casi e tamponi) pari a 17,00, un numero di casi giornalieri pari a circa 4.000 con un numero di decessi superiore a 100 si troverebbe in questi giorni sino al 23 dicembre, senza l’Ordinanza regionale che detta alcune limitazioni in tema, principalmente di spostamenti, in area gialla.

