Coronavirus e Scuole: Didattica in presenza al 50% degli studenti

Sulla Gazzetta ufficiale n. 320 del 28 dicembre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Forme flessibili per il rientro in classe

Nell’articolo 1 dell’Ordinanza rubricato “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” arriva il semaforo verde all’adozione di forme flessibili nell’organizzazione del rientro in classe degli studenti delle scuole superiori.

Dal 7 al 15 gennaio 2021 dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività deve essere erogata tramite didattica digitale integrata.

Linee guida corretto svolgimento anno scolastico

L’Ordinanza del Ministero della salute fa seguito all’approvazione da parte della Conferenza unificata dell’intesa sancita il 23 dicembre 2020 sulle Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021. La necessità dell’Ordinanza è scaturita dall’esigenza di fissare in un provvedimento di valore legale e, quindi, come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, ove questo non sia da subito possibile.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it