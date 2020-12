Formazione continua Ingegneri: al via l'autocertificazione per l'aggiornamento informale 2020

Dal 10 dicembre 2020 gli Ingegneri iscritti all'Ordine che hanno l'obbligo di formazione continua possono compilare la domanda di autocertificazione dell'aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2020.

Formazione continua Ingegneri: la circolare del CNI

Ad informarlo è stato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) con la Circolare Consiglio Nazionale Ingegneri 7 dicembre 2020, n. 647 ad oggetto "Autocertificazione Aggiornamento Informale 2020 - Riconoscimento CFP informali per Pubblicazioni ed attività qualificate nell’ambito dell’Ingegneria".

Le domande potranno essere compilate entro il 31 dicembre 2021 utilizzando le proprie credenziali di accesso alla piattaforma www.formazionecni.it. Nel caso non si fosse in possesso delle credenziali di accesso, è possibile richiederle registrandosi su www.mying.it utilizzando una mail valida NON PEC, che fungerà anche da username per i futuri accessi a www.formazionecni.it (e agli altri servizi della Fondazione: Working, Certing, Polizza Rc Professionale e Tutela legale).

Formazione continua Ingegneri: come presentare la domanda

È stato anche chiarito che se è stata già presentata, tra aprile e giugno scorsi, l'Autocertificazione 2019 e 1° quadrimestre 2020 con il riconoscimento di 20 Cfp (15 Cfp per il 2019 e 5 Cfp per il 1° quadrimestre 2020) si dovranno indicare nella nuova Autocertificazione 2020 solo le attività di aggiornamento informale (e le correlate attività a carattere professionale) svolte nel 2° e 3° quadrimestre 2020.

A seguito della compilazione dell’Autocertificazione verranno assegnati 15 Cfp per il 2020.

Se, tuttavia, è stata già presentata l’Autocertificazione 2019 (che includeva anche le attività di aggiornamento svolte nel corso del 1° quadrimestre 2020) saranno validati solo 10 Cfp, poiché 5 Cfp sono stati già assegnati con l’Autocertificazione 2019.

I neoiscritti 2020 possono presentare l'Autocertificazione 2020 se iscritti all'albo entro lo scorso 30 giugno 2020.

Non possono presentare l'Autocertificazione 2020 gli iscritti che hanno avuto nel 2020 un esonero pari o superiore a 6 mesi.

Formazione continua Ingegneri: 7 euro di diritti di segreteria

Il CNI ha determinato il diritto di segreteria per l’anno 2020, necessario per la gestione delle istruttorie ed il processo di verifica e validazione delle autocertificazioni presentate e per le attività di supporto e gestione dell’attività formativa, fissandolo a 7 euro (IVA esente).

Tale diritto di segreteria potrà essere corrisposto tramite carta di credito o bonifico (sepa direct) direttamente in piattaforma. Se si paga con carta di credito l'attribuzione dei Cfp avviene immediatamente, se si paga con bonifico sono invece necessari 6 giorni lavorativi.

L’attribuzione dei CFP sarà immediata, ma tutte le autocertificazioni inviate saranno soggette ad attività di verifica e controllo, da parte del CNI, con la conseguente possibilità di una loro rideterminazione, che avverrà comunque entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande.

Formazione continua Ingegneri: CFP informali

Sempre a partire dal 10 dicembre 2020 e fino al 31 marzo 2021 sarà possibile inviare richiesta di riconoscimento degli altri Cfp Informali (articoli, monografie, contributi su volume; concessione di brevetti; partecipazione qualificata a commissioni e gruppi di lavoro; partecipazione a commissioni esami di stato e partecipazione a interventi di carattere sociale). Non è previsto il pagamento di un diritto di segreteria per l'invio di questo tipo di richieste.

