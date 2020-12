Pubblicato avviso Obiettivo zero vittime nel 2030

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato ieri un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per un progetto di sensibilizzzione dei più giovani sul tema della sicurezza stradale.

Avviso pubblico di manifestazione di interesse

L’avviso pubblico è rivolto a tutti gli Autori di libri destinati ad una fascia di età compresa tra 7 e 12 anni, che siano disposti a cedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a titolo gratuito, il complesso dei diritti di sfruttamento di un racconto inedito occorrenti alla stampa, pubblicazione, anche nella modalità e-book, in lingua italiana e nel territorio italiano, nonché sui canali digitali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardo ai diritti di sfruttamento il Ministero potrà stampare volumi da distribuire gratuitamente ai ragazzi destinatari del progetto di educazione stradale, anche in collaborazione con altri Ministeri, Enti pubblici e/o privati; potrà trarne, anche per estratti, materiale di supporto per la didattica da fornire ad altri Ministeri, Enti pubblici e/o privati, anche online, disponendone, se necessario, l’inserimento in piattaforme dedicate.

Tempi e modalità di presentazione

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa entro le ore 24.00 del giorno 11.01.2021, esclusivamente con un unico messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo dg.sisc@pec.mit.gov.it, avendo cura di riportare nell’oggetto del messaggio l’identificativo: “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per un progetto di sensibilizzazione dei più giovani sul tema della sicurezza stradale”.

Obiettivo zero vittime nel 2030

Ridurre del 50% il numero di incidenti e vittime entro il 2030 per arrivare al 2050 con zero morti sulle strade così come fissato dall'Unione europea. È questo l'impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, per raggiungere l’ “Obiettivo zero vittime nel 2030”, dà il via ad una nuova strategia generale, diretta in special modo ai bambini di fascia di età 7-12 anni, che sia di supporto a realizzare una nuova, maggiore e più diffusa cultura in tema di sicurezza stradale, nonché una comunicazione efficace di corretti stili di vita da adottare.

Requisiti e modalità

I requisiti e le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse sono indicati nell'Avviso allegato. Tutte le altre informazioni sono consultabili al link:

http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_258734_876_1.html

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

