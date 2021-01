Hörmann e le discipline sportive invernali: una partnership duratura

Sinonimo di eccellenza, a livello globale, nel settore delle chiusure civili e industriali, il Gruppo Hörmann conferma anche per il 2021 il suo sostegno al mondo degli sport invernali, rinnovando alcune importanti sponsorizzazioni.

L’azienda, infatti, sarà anche quest’anno premium sponsor della BMW IBU World Cup e dei Campionati mondiali di biathlon, che si svolgeranno dal 10 al 21 Febbraio a Pokljuka, in Slovenia.

Hörmann si conferma partner anche della Coppa del mondo di salto con gli sci che, giunta alla quarantatreesima edizione e strutturata in due circuiti di gare, ha già avuto inizio il 21 novembre 2020 a Wisła, in Polonia, per quanto riguarda la stagione maschile, e il 18 dicembre 2020 a Ramsau am Dachstein, in Austria, per la stagione femminile.

Infine, l’azienda continua a sostenere il Torneo dei quattro trampolini, una delle gare annuali più prestigiose di salto con gli sci, di cui sarà sponsor fino al 2022. La sessantanovesima edizione, terminata lo scorso 6 gennaio 2021, ha coinvolto i trampolini di Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen in Germania, il trampolino di Innsbruck e per l'ultimo concorso, come da tradizione, quello di Bischofshofen, in Austria.

Gli sportivi che competono nelle varie discipline porteranno il brand Hörmann direttamente sulla neve, in quanto gli accordi di sponsorizzazione prevedono la presenza del marchio dell’azienda sull’abbigliamento di gara e in particolare sui pettorali.

“Le partnership sportive – commenta Stefan Gamm, direttore comunicazione e marketing del Gruppo Hörmann – sono uno strumento di rilevante importanza nel ventaglio della nostra comunicazione. Il sostegno dato a questi straordinari atleti ci permette di associare il nostro brand ai valori positivi ed etici che da sempre fanno parte dello sport e che la nostra azienda è orgogliosa di promuovere”.

