Ultime notizie Coronavirus: da oggi 5 Regioni in area arancione

Da oggi e sino a venerdì 15 gennaio è ancora in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 che dovrebbe essere sostituito da un nuovo decreto di cui non sappiamo la natura: si tratterà di un dPCM o di un decreto-legge?

Lo sapremo tra qualche giorno anche se le prime indiscrezioni parlano di un inasprimento delle attuali restrizioni.

Le 5 Regioni in area arancione

In questi 5 giorni che ci separano dal nuovo provvedimento le Regioni e le Province autonome, in seguito alle 5 Ordinanze 8 gennaio 2021 già pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, si trovano come qui di seguito indicato:

area gialla : Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta

: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana,Umbria, Valle d’Aosta area arancione : Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto

: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto area rossa: (nessuna Regione).

Ricordiamo che le Regioni che sitrovano in area gialla devo rispettare le misure contenute nell’articolo 1, comma 10, lettere dalla a) alla pp) del dPCM 3 dicembre 3/12/2021 mentre le 5 Regioni che si trovano in area arancione, oltre alle misure già citate per le aree gialle devono, anche rispettare le misure contenute nella’rticolo 2 del più volte citato dPCM 3/12/2021. Riportiamo, quì di seguito, alcune delle limitazioni salienti presenti nelle due aree.

Area Gialla

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generiali mentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per ilaboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Apertura di bar e ristoranti alle ore 5 alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.

Area arancione

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino successivo, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.

Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giornisu 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per ilaboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.

Spostamenti

Gli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del mattivo successivo e gli spostamenti da un Comune all'altro sono vietati salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità ma, in tale evenienza devono essere giistificati compilando il modello di autocertificazione.

Redazione LavoriPubblici.it

