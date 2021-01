Ecobonus e Bonus facciate: aggiornati i vademecum Enea

L’ENEA ha aggiornato i suoi 13 vademecum dedicati agli interventi che accedono all'ecobonus e al bonus facciate, per adeguarli al nuovo quadro normativo e principalmente al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici).

I nuovi vademecum Enea

Si tratta dei seguenti Vademecum

Riqualificazione globale Bonus facciate Involucro parti comuni condominali Coibentazione strutture Serramenti e infissi Schermature solari Collettori solari Caldaie a biomassa Caldaie a condensazione – Generatori ad aria a condenzìsazione Pompe di calore Sistemi ibridi Microgeneratori Building automation

Vademecum Riqualificazione globale degli edifici

La categoria degli "Interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;

interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

Vademecum Bonus Facciate

Interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.

Vademecum Riqualificazione energetica dell'involucro-parti comuni degli edifici condominiali

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%); stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato1 al DM 26/06/2015 - “decreto linee guida”– (detrazione fiscale del 75%); stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%); stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%).

Vademecum coibentazione strutture verticali e orizzontali

Interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K).

Vademecum Serramenti e infissi

Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K).

Vademecum Schermature solari e chiusure oscuranti

Acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (allegato m al d.lgs 311 del 29/12/2006) montati in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata.

Vademecum Collettori solari

Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Vademecum Caldaie a biomassa

Sostituzione o nuova installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Vademecum caldaie a condensazione generatori ad aria a condensazione

sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013; sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

Vademecum Pompe di calore ad alta efficienza o Scaldacqua a pompa di calore

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermicia bassa entalpia

Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Vademecum Sistemi ibridi

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro.

Vademecum Microcogeneratori

Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (PES)≥ 20%

Vademecum Building information

Installazione e messa in opera di sistemi di building automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata