Bonus facciate 2021, nuovo vademecum Enea

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021 è arrivata anche la proroga al bonus facciate. La detrazione fiscale del 90% prevista dalla Legge di Bilancio 2020 per il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti.

Bonus facciate, aggiornato il vademecum Enea

Benché oltre la proroga non sia cambiato nulla per la fruizione del bonus facciate, con un anno alle spalle di esperienza in più (e di confronti con specificità sempre diverse), l'Enea ha aggiornato il suo vademecum che, come specificato, riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’Enea, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti.

Ricordiamo, infatti, che per la fruizione del bonus facciate sono previste almeno 3 condizioni di accesso che riguardano:

l’ ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata;

sottoposti all’intervento di recupero della facciata; la visibilità delle facciate ;

; la percentuale di intonaco su cui intervenire.

I contenuti del nuovo vademecum Enea

Il Vademecum messo a punto dall'Enea fornisce una sintesi delle principali caratteristiche del bonus fiscale dedicato alle facciate degli edifici e è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Chi può accedere?

Per quali edifici

Entità del beneficio

Requisiti tecnici dell'intervento

Spese ammissibili

Documentazione necessaria: da trasmettere all'Enea da conservare a cura del soggetto beneficiario: di tipo tecnico di tipo amministrativo



Interessante è la tabella di sintesi che fornisce delle informazioni prendendo come riferimento la data di inizio lavori e come spartiacque il 6 ottobre 2020, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici).

