ANCI e Sport Salute SpA: Sport nei parchi

In attuazione del Protocollo d’intesa firmato lo scorso 10 novembre tra ANCI e Sport e Salute SpA, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il Progetto “Sport nei parchi”; sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.

Obiettivi del progetto

Il Progetto è rivolto a tutti i Comuni Italiani ed ha l’obiettivo di:

promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le ASD/SSD del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti;

promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle ASD/SSD offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità;

promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.

Adesione dei Comuni

Per l’edizione 2020/2021 si prevede l’avvio di una fase di sperimentazione con due distinte linee di intervento:

Linea di intervento 1 - Allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 20 interventi tra nuove installazioni e riqualificazioni, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

- Allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 20 interventi tra nuove installazioni e riqualificazioni, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. Linea di intervento 2 - Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend” . Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di 25 interventi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Presentazione delle domande

La presentazione delle domande avverrà attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo www.sportneiparchi.com a partire dalle ore 14:00 del giorno 4 gennaio 2021 e fino alle ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2021.

A metà gennaio, sarà organizzato un webinar in cui sarà analizzato il contenuto del bando e approfondita la modalità per la presentazione dei progetti.

Per quesiti o chiarimenti in merito al bando inviare una e-mail a: sportneiparchi@sportesalute.eu

