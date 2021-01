Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici

I Criteri Ambienatli Minimi (CAM) nascono in Italia con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (leggi articolo) e, nel dettaglio, con l’articolo 18 della citata legge e, successivamente 18 della L. 221/2015 e, successivamente, con l’art. 34 rubricato “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del Codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016 che ne ha reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti così come specificato al comma 1 del citata articolo 34 che così recita: “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144”.

L’inserimento nei documenti progettuali dei “Criteri Ambientali minimi” dall’acronimo “CAM” è un obbligo da rispettare all’interno della progettazione ove detti criteri siano stati pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Abbiamo inserito nello "Speciale Codcie dei Contratti" una sezione dedicata ai "Criteri ambiantali minimi" in cui è possibile trovare tutti i decreti predisposti dal Ministero Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in coindicenza della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto 9 dicembre 2020 recante "Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria" forniamo, qui di seguito un elenco dei decreti pubblicati suddivisi per categoria.

Arredi per interni

Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (DM 11 gennaio 2017)

Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019)

Arredo urbano

Acquisto di articoli per l’arredo urbano (DM 5 febbraio 2015)

Ausili per l’incontinenza

Forniture di ausili per l’incontinenza (DM 24 dicembre 2015)

Calzature da lavoro e accessori in pelle

Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (DM 17 maggio 2018)

Carta

Acquisto di carta per copia e carta grafica (DM 4 aprile 2013)

Cartucce

Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro. (DM 17 ottobre 2019)

Edilizia

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11 ottobre 2017)

Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)

Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (DM 27 settembre 2017)

Illuminazione pubblica (servizio)

Servizio di illuminazione pubblica (DM 28 marzo 2018)

Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici

Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (DM 7 marzo 2012)

Lavaggio industriale e noleggio tessili

Affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria (DM 9 dicembre 2020)

Pulizia per edifici

Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (DM 24 maggio 2012)

Rifiuti urbani

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (DM 13 febbraio 2014)

Ristorazione collettiva

Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (DM 10 marzo 2020)

Sanificazione strutture sanitarie

Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre 2016)

Stampanti

Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio. (DM 17 ottobre 2019)

Tessili

Forniture di prodotti tessili (DM 11 gennaio 2017)

Veicoli

Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (DM 8 maggio 2012)

Decreto correttivo (DM 30 novembre 2012)

Verde pubblico

Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (DM 10 marzo 2020)

