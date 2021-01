Codici Ateco 2021: la nuova classificazione

La pandemia e la nascita dei primi provvedimenti di chiusura delle attività economiche ha fatto conoscere a tutti i Codici Ateco.

I Codici Ateco e la pandemia

Ricordiamo che i Codici Ateco nascono in Italia nel 2008 per la classificazione delle attività economiche e costituiscono la versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

L’Ateco 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato di gestione appositamente costituito e coordinato dall'Istat, grazie anche alla collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio. Il risultato è stato un sistema di classificazione delle attività economiche che ha messo d'accordo il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello camerale.

Con la pubblicazione delle prime misure di contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19, il Codice Ateco è divenuto il parametro per individuare le attività economiche aperte e quelle sospese. Tutti hanno cominciato a parlare di codici Ateco ma lo stesso Istat ha chiarito che per individuare le attività economiche da sospendere si deve fare riferimento alle dichiarazioni rese presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

Intanto, a giugno 2020 l'ISTAT ha avviato un processo di revisione della classificazione delle attività economiche ATECO con la costituzione di un nuovo Comitato composto da esperti statistici, rappresentanti dei principali enti amministrativi e delle organizzazioni imprenditoriali. Aggiornamento che si è completato a ottobre dello stesso anno anche per venire incontro alle esigenze previste dall'art. 224 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

È stata, così, previsto un aggiornamento della classificazione Ateco, la cui nuova versione è in vigore dall'1 gennaio 2021.

Cos'è il Codice Ateco

Ricordiamo che il Codice Ateco è composto da una combinazione alfanumerica che identifica esattamente l'ATività ECOnomica. È formato da una lettera che individua il macro-settore economica e più numeri che entrano nel dettaglio delle sottocategorie. In particolare, le attività economiche sono raggruppate in funzione di:

Sezioni

Divisioni

Gruppi

Classi

Categorie

Sottocategorie

Codice Ateco F: Costruzioni

La sezione che più ci interessa è quella codice F che comprende l'attività generica e specializzata per la costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte, le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture e le costruzioni di natura temporanea. I lavori di costruzione generali riguardano la costruzione di complessi abitativi, fabbricati per uffici, negozi, ed altri edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali eccetera, nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi eccetera.

Nel dettaglio, la sezione F è composta dalle seguenti sottosezioni:

42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE

42.11 Costruzione di strade e autostrade

42.11.0 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

42.12 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.0 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

42.13 Costruzione di ponti e gallerie

42.13.0 Costruzione di ponti e gallerie

42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie

42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

42.21 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.21.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

42.22 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE

42.91 Costruzione di opere idrauliche

42.91.0 Costruzione di opere idrauliche

42.91.00 Costruzione di opere idrauliche

42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

42.99.0 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione

42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE

43.11 Demolizione

43.11.0 Demolizione

43.11.00 Demolizione

43.12 Preparazione del cantiere edile

43.12.0 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno

43.13 Trivellazioni e perforazioni

43.13.0 Trivellazioni e perforazioni

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

43.21 Installazione di impianti elettrici

43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

43.22.0 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

43.29 Altri lavori di costruzione e installazione

43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI

43.31 Intonacatura

43.31.0 Intonacatura e stuccatura

43.31.00 Intonacatura e stuccatura

43.32 Posa in opera di infissi

43.32.0 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.33.0 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.34.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

43.39.0 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE

43.91 Realizzazione di coperture

43.91.0 Realizzazione di coperture

43.91.00 Realizzazione di coperture

43.99 Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a.

43.99.0 Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a.

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici

43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione

43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.

