Ultime notizie Covid-19: Bollettino Protezione Civile 7 febbraio 2021

Pubblicato l'ultimo Bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati della pandemia. Oggi l’indice Rpt resta molto al di sotto di 10,00 e, precisamente, a 5,63 mentre il numero dei decessi che ha superato la soglia complessiva degli 91.000, è diminuito rispetto a ieri e si attesta a 270 unità; il numero dei decessi:

nel mese di novembre 2020 è stato pari a 17.255 (media 575 al giorno);

nel mese di dicembre 2020 è stato pari a 18.583 (media 599 al giorno);

nel mese di gennaio 2021 è stato 14.064 (media 454 al giorno),

mentre nei primi sette giorni del mese di febbraio 2021 sono stati 2.757 con una media di 394 al giorno.

Il numero dei contagiati diminuisce rispetto a ieri ed il Bollettino della Protezione civile di oggi evidenzia che il numero di nuovi casi di Covid-19 si è attestato a 11.641 con un decremento del 1,40% rispetto a ieri e con un incremento rispetto a quello dell’inizio del mese di settembre 2020 (quando il numero dei nuovi casi è stato di 978) di circa il 1090% con la regione Campania che con 1.741 nuovi casi (con un decremento dello 23,20% rispetto a quelli del giorno precedente), ottiene una non invidiabile prima posizione in Italia. Nel bollettino della Protezione civile del 7 febbraio 2021 è evidenziato che, oltre la Regione Campania, anche le Regioni Lombardia e Emilia Romagna hanno un numero di nuovi contagi superiore a 1.000.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia: i dati salienti del 7 febbraio 2021

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 2.636.738 persone delle quali 91.273 sono decedute e 2.118-441 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 427.024.

Nell’aggiornamento del 7 febbraio 2021, il totale dei tamponi effettuati è stato pari a 34.362.726 con un incremento di 206.789. I pazienti ricoverati con sintomi sono stati 19.266 (-142 rispetto ad ieri) di cui 2.107 (-3 rispetto ad ieri) in terapia intensiva.

I dati completi sono rilevabili nel bollettino della protezione civile allegato all’articolo.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 7 febbraio 2021: Gli indici Rpt nazionale e regionali

L’indice Rpt, definito, anche, indice di contagiosità, non è altro che il rapporto giornaliero tra il numero di soggetti positivi (sintomatici o asintomatici) ed il numero di tamponi effettuati; dà la possibilità di conoscere, giornalmente, utilizzando i dati prelevati dal bollettino della protezione civile, una percentuale che definisce, per una data regione, il numero di positivi riscontrati su cento tamponi effettuati: tanto più alta è questa percentuale, tanto più alta è la possibilità che in una data regione possano trovarsi individui sintomatici o asintomatici che hanno contratto il Covid-19.

Con i dati del Bollettino della Protezione civile di oggi, per effetto dei test rapidi inseriti con quelli molecolari, l’indice Rpt si attesta a 5,63 mentre ieri era posizionato a 4,76.

Oggi, l’indice Rpt massimo è stato pari a 11,53 nella Regione Molise mentre l’indice Rpt medio nazionale è stato superato soltanto nelle seguenti regioni (tra parentesi l’indice del giorno precedente):

Molise 11,53 (8,71)

Campania 8,89 (8,00)

P.A. Bolzano 8,84 (8,58)

Marche 8,78 (7,94)

Puglia 8,74 (9,42)

Emilia Romagna 8,52 (4,87)

Sardegna 8,14 (4,54)

Liguria 7,91 (4,33)

Piemonte 7,73 (3,70)

P.A. Trento 7,41 (8,35)

Basilicata 7,19 (4,61)

Friuli Venezia Giulia 6,07 (3,46).

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 7 febbraio 2021: Nuovi casi

Il numero dei nuovi casi passa da 13.442 a 11.461 con un decremento del 14,74%, posizionandosi, oggi, al di sotto della linea di tendenza mobile a 7 giorni. La citata linea di tendenza, dopo aver raggiunto la punta massima tra il 12 e il 18 novembre, ha invertito la sua traiettoria ed è scesa sino al 13 dicembre quando ha assunto un andamento ondivago puntando alternativamente verso il basso e verso l’alto; dall’11 gennaio dopo un ramo in discesa si è stabilizzata a quota 11.500.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 7 febbraio 2021: Ricoveri

Il numero dei ricoveri, oggi, continua a diminuire passando da 19.408 a 19.266 con un decremento di 142 unità. La linea di tendenza mobile a 7 giorni, dopo aver raggiunto il massimo a circa 35.000 unità alla fine del mese di novembre ha cominciato a scendere arrivando alla fine del mese di dicembre a 23.500 unità; da quella data è in lenta discesa passando in oltre una settimana da 23.000 a 20.000 unità con il numero di ricoverati che continua a posizionarsi al livello della linea di tendenza.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 7 febbraio 2021: Ricoveri in terapia intensiva

Il numero dei ricoveri in terapia intensiva torna, oggi, ad aumentare passando da 2.110 a 2.107 con un decremento di 3 unità. La linea di tendenza mobile a 7 giorni, dopo aver raggiunto il massimo a circa 4.000 unità alla fine del mese di novembre ha cominciato a scendere arrivando alla fine del mese di dicembre a 2.500 unità; da quella data è stabile a circa 2.500 unità anche se negli ultimi giorni va verso il 2.100 con il numero di ricoverati in terapia intensiva che continua a posizionarsi all’altezza della linea di tendenza.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 7 febbraio 2021: Decessi

I decessi il giorno 1 ottobre erano stati 24 mentre hanno raggiunto, oggi, le 270 unità (pari a quasi 11 volte quello dell’1 ottobre). Il numero dei decessi continua ad essere troppo alto anche se si posiziona, oggi, allo stesso livello della linea di tendenza mobile a 7 giorni che ha assunto un andamento ondivago, con una tendenza verso il basso. Effettivamente sia nel mese di dicembre 2020 che nel mese di gennaio 2021 il numero dei decessi è stato abbastanza sostenuto. Tra l’altro tra l’1 novembre 2020 e il 4 febbraio 2021, il numero dei decessi ha superato le 52.000 unità attestandosi, esattamente a 52.952 unità.

È da notare, poi, come:

il numero totale dei decessi ha superato quota 91.000 raggiunto le 91.273 unità;

il numero dei decessi della prima ondata sino al 31/08/20 ha raggiunto le 35.483 unità;

il numero dei decessi della seconda ondata ha superato quello della prima ondata per il fatto stesso che ha superato dall’1 settembre ad oggi le 55.000 unità attestandosi a 55.790.

Bollettino Coronavirus Covid-19 in Italia 7 febbraio 2021: i dati nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi contenuti nel bollettino della protezione civile di oggi, riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in progressione il numero dei nuovi casi di oggi e la percentuale di incremento/decremento dei nuovi casi rispetto al giorno precedente. Oggi la Regione Campania è quella che ha avuto un maggior numero di casi.

Campania 232.133 (+1.741, 12,61%)

Lombardia 549.485 (+1.515, -21,22%)

Emilia-Romagna 226.926 (+1.382, -0,07%)

Lazio 212.420 (+920, -9,27%)

Puglia 129.090 (+765, -17,39%)

Toscana 138.618 (+668, -5,65%)

Piemonte 228.279 (+624, -12,97%)

Sicilia 141.554 (+574, -31,34%)

Veneto 316.836 (+496, -40,31%)

P.A. Bolzano 44.481 (+470, -41,40%)

Abruzzo 45.408 (+436, -14,34%)

Marche 58.141 (+394, -9,63%)

Umbria 38.484 (+382, 8,83%)

Liguria 71.749 (+364, 31,88%)

Friuli Venezia Giulia 70.112 (+285, -30,99%)

P.A. Trento 28.908 (+175, -37,05%)

Sardegna 39.527 (+154, 23,20%)

Calabria 34.191 (+127, -35,53%)

Molise 8.867 (+91, 16,67%)

Basilicata 13.686 (+77, -9,41%)

Valle d'Aosta 7.843 (+1, -87,50%)

Oggi parecchi incrementi tra i quali quello Regione Campania in cui il numero di nuovi casi passa da 1.546 a 1.741 con un incremento di 195 casi pari al 12,61%; tra i decrementi segnaliamo quello della Regione Lombardia in cui il numero di nuovi casi passa da 1,913 a 1.515 con un decremento di 408 casi pari al 21,22%.

Bollettino protezione civile 7 febbraio 2021

In allegato il Bollettino della Protezione civile del 7 febbraio 2021 con tutti i dati relativi all’evolversi dei contagi relativi a tutte le Regioni.

Nuovi provvedimenti regionali

Per quanto concerne l’aggiornamento sui provvedimenti nazionali, segnaliamo:

