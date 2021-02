L'assicurazione decennale obbligatoria per lavori realizzati in Francia

Le imprese straniere che realizzano cantieri di lavori in Francia devono essere coperte da assicurazioni professionali obbligatorie, vale a dire, da una parte, la garanzia decennale postuma e, dall'altra, la garanzia per la Responsabilità civile professionale (RC pro).

Appalti pubblici in Francia e assicurazione professionale

Il fatto che la società sia iscritta all'estero non la libera dalla sua responsabilità decennale per i lavori realizzati in Francia. Qualsiasi impresa operante nel settore della costruzione sul suolo francese deve pertanto essere coperta da un'assicurazione decennale.

I servizi amministrativi e finanziari delle imprese devono fare il necessario per coprire con questa garanzia i cantieri, prima della data di apertura degli stessi, per beneficiare della copertura legale di responsabilità civile e decennale.

La garanzia decennale per le imprese straniere

Esistono due tipi di garanzia decennale per le imprese straniere:

un'assicurazione annuale. Essa permette di coprire l'attività delle imprese che intervengono regolarmente sul territorio francese. In questo caso, l'impresa paga i premi semestralmente o trimestralmente;

un'assicurazione cantiere unica/ nominativa/ temporanea che copre, come indica il nome, solo un intervento preciso, menzionato sul certificato. L'azienda può richiedere preventivi di assicurazione per ogni cantiere. Il premio dovrà essere pagato al momento della sottoscrizione.

In generale, la tariffazione è stabilita mediante l’applicazione di un tasso percentuale sul fatturato realizzato nel cantiere o all'anno.

Più rischiose sono le attività più alto sarà il tasso.

Ad esempio il tasso applicato per le opere in muratura sarà molto più alto rispetto al tasso applicato alle attività di decorazione.

Per quanto riguarda le assicurazioni decennali annuali, l'attestato di assicurazione è rilasciato al momento della sottoscrizione.

Per quanto riguarda invece le assicurazioni decennali nominative, la loro emissione e il loro costo dipendono dalle pratiche di ciascun assicuratore. In pratica, essa sarà spesso sottoposta ad una domanda da completare e da inviare all'assicuratore prima che la polizza sia attivata.

La scelta del contratto decennale

È opportuno, al momento della scelta del contratto decennale nominativo, verificare che l'assicuratore selezionato non applichi spese di emissione di attestazione nominativa (si vedano le condizioni generali del contratto di assicurazione).

In caso di dubbio, ci si rivolga a un avvocato specializzato in diritto degli appalti pubblici francese.

Conclusioni

In sintesi, è possibile sottoscrivere una garanzia decennale per le imprese estere a seconda dei seguenti casi:

L'impresa straniera dispone di un numero di Siret francese e di un indirizzo in Francia per la realizzazione di lavori sul suolo nazionale. In tal caso, l'assicurazione può proporre, come per qualsiasi altra impresa, un'assicurazione decennale per tutti i lavori realizzati nel corso dell’anno, il premio viene calcolato tenendo conto del fatturato previsto per le attività sul suolo francese.

L'impresa straniera, per ragioni di IVA ormai obbligatoria, ottiene un numero di IVA intracomunitario legato al paese d'origine che consente talvolta la sottoscrizione al decennale per l'intero anno.

Ultime possibilità, per le imprese che non dispongono di un numero SIRET, né di un indirizzo in Francia, la sottoscrizione di un'assicurazione decennale è possibile per cantiere. In altre parole, l'iscrizione a un contratto annuale è impossibile. Si tratta allora di stabilire dei preventivi cantiere per cantiere secondo le attività dell'impresa, l'importo del cantiere e il fatturato previsionale dell’appalto.

GLI APPALTI PUBBLICI IN FRANCIA

Per maggiori informazioni sulla partecipazione agli appalti pubblici francesi CLICCA QUI

A cura di Maître Aldo SEVINO

Avvocato presso il Foro di Lione (Francia) e avvocato stabilito presso il Foro di Torino

Studio ASEA

Avvocato Nicola DURAZZO

Avvocato presso il Foro di Torino

Studio DURAZZO PELLIZZARO

© Riproduzione riservata