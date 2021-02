Regione siciliana: Modifiche alla legge urbanistica

Pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 12 febbraio 2021 la legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 recante “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio”.

Impugnativa del Consiglio dei Ministri

Con la legge in argomento potrebbero essere superati i motivi per i quali il Governo italiano nella seduta n. 67 del 17 ottobre 2020, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, aveva deliberato di impugnare la legge regionale (leggi articolo).

Delibera del Consiglio dei Ministri

Ricordiamo che i motivi dell’impugnatia sono dettagliatamente indicato nella delibera del consiglio dei Ministri 17 ottobre 2020 in cui vengono trattate le motivazioni riferentesi ai vari articoli impugnati.

Il Governo regionale al fine di superare una sentenza presumibilmente negativa ha deciso di correre ai ripari intervenedo chirurgicamente sui vari articoli della legge regionale n. 19/2020 ma, a questo punto, sarebbe stato opportuno pubblicare un testo coordinato della litata legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

Domani il testo coordinato della legge regionale n. 19/2020

Pubblichiamo oggi il testo della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 mentre pubblicheremo domani il testo della legge regionale n. 19/2020 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 2/2021.

