Regione siciliana: il testo coordinato della l.r. n. 19/2020

Per evitare che l’impugnativa del Governo italiano relativa alla Legge della Regione siciliana 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio si trasformi in una sentenza della Corte cstituzionale certamente negativa per la Regione siciliana, il Governo regionale e lassembea regionale ha approvato la legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 recante “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio” pubblicata sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 6 del 12 febbraio 2021.

Modifiche alla l.r. 13 agosto 2020, n. 19

Con la legge in argomento si effettua un intervento in 10 dei 16 articoli orientato a cercare di superare i motivi per i quali il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 ottobre 2020 avava impugnato 10 articoli della legge regionale n.19/2020 (art. 8, comma 5; art. 15, commi 1 e 2; art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lettera f ); art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; art. 22; art. 25; art. 26, comma 4, lettera f ); art. 27; art. 36; e art. 37, commi 3, 4, 5, 6, lettere c ) e d ), 7, 8 e 9); è, anche, da precisare che la delibera del Consiglio dei Ministri fu trasformata, poi, nel Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Corte costituzionale n. 48 del 25 novembre 2020.

Modifiche in 10 articoli della l.r. n. 19/2020

10 articoli dei 16 articoli della nuova legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2, sono utilizzati per introdurre le modifiche ritenute necessarie per evitare, appunto, una sentenza di incostituzionalità; nel dettaglio:

con l’articolo 1 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2, è abrogato il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. n. 19/2020; con l’articolo 2 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2, è modificato il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. n. 19/2020 mentre resta inalterato il comma 2 dello stesso articolo; con l’articolo 4 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2, è modificato l’articolo 8 della l.r. n. 19/2020 e, nel dettaglio, la rubrica ed i commi 1,2,3,4,5 e 6; con l’articolo 5 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2, sono modificati i commi 1 e 2 dell’articolo 21 della l.r. n. 19/2020 mentre restano inalterati i comma 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo; con l’articolo 6 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2, sono modificati i commi 2 e 6 dell’articolo 22 della l.r. n. 19/2020; con l’articolo 8 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2, è modificato il commi 3 dell’articolo 25 della l.r. n. 19/2020; con l’articolo 9 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2, sono modificati i commi 1, 4 e 15, 16 e 18 dell’articolo 26 della l.r. n. 19/2020 e sempre nello stesso articolo è inserito il comma 14-bis; con l’articolo 10 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2, è abrogato l’articolo 27 della l.r. n. 19/2020; con l’articolo 11 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2, è modificato il comma 3 dell’articolo 36 della l.r. n. 19/2020 ed è abrogato il comma 5 dello stesso articolo; con l’articolo 12 della l.r. 3 febbraio 2021, n. 2 è, integralmente sostituito l’articolo 37 della l.r. n. 19/2020.

Ovviamente nella speranza che il nuovo Governo in una prossima seduta non dichiari l’incostituzionalità della nuova legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2 e, contestualmente proceda a ritirare il ricorso a suo tempo presentato relativamente alla richiesta di un giudizio di incostituzionalità di 10 articoli della legge della Regione siciliana n. 19/2020.

Il testo coordinato della l.r. 13 agosto 2020, n. 19

In allegato il testo della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 coordinato recante norme sul governo del territorio coordinata con le modifiche introdotte dalla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 3

A cura di Arch. Paolo Oreto

