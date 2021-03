L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con la collaborazione di Harpaceas, organizza il Seminario online gratuito “La gestione digitale della classificazione del rischio e della valutazione della sicurezza di ponti esistenti”, che si terrà in FAD Sincrona mercoledì 10 marzo 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Le strategie di sviluppo di Governi e Organizzazioni internazionali sono sempre più incentrate sul tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Ne è un esempio il Recovery Fund, parte del Next generation EU, il nuovo strumento europeo per la ripresa. Con particolare riferimento alla sostenibilità delle infrastrutture, in Italia è stato recentemente presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che individua le aree tematiche strutturali di intervento secondo 6 missioni.

In particolare, la Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, a cui vengono destinati circa 32 miliardi di euro, ha tra gli obiettivi l’introduzione di sistemi digitali di monitoraggio da remoto per la sicurezza delle arterie stradali e conseguenti urgenti opere per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammalorati. La mole di ponti e viadotti esistenti in Italia raggiunge attualmente numeri molto elevati; la maggior parte di queste opere si trova in uno stato di degrado importante, conseguenza della difficoltà di valutazione del loro stato di rischio senza una corretta organizzazione di risorse umane ed economiche e pianificazione temporale.

Questa Missione del PNRR è coerente con le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio di ponti esistenti, redatte per dare seguito a quanto previsto dal DL 109/2018 (il cosiddetto Decreto Genova), approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 6 maggio 2020 e recepite dal DM n. 578 del 17/12/2020.

L’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico possono essere definiti anche utilizzando il BIM (Building Information Modeling), così come incentivato dal DL 76/2020 (il cosiddetto DL Semplificazioni), Art. 49, comma 4. L’adozione delle Linee Guida da parte degli Enti gestori è importante anche qualora si verificassero incidenti per evitare eventuali problemi in ambito penale.

Il seminario ha lo scopo di illustrare come il BIM possa offrire un valido supporto alla gestione digitale della classificazione del rischio e la valutazione della sicurezza di ponti esistenti. A tale scopo, all’interno del convegno, verrà presentato il progetto di ricerca scientifica del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, riguardante il caso del “Ponte della Botta” sul fiume Arno. Harpaceas ne ha preso parte finalizzando l’utilizzo di alcuni software standard inclusi nella soluzione PontiSicuri, al fine di consentire la gestione digitale della classificazione del rischio e la valutazione della sicurezza di ponti in conformità con le nuove Linee Guida.

Agenda

ore 15:00 apertura collegamento

Saluto e introduzione al seminario

Ing. Salvatore Crapanzano - Presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

ore 15:10

L’applicazione della digitalizzazione nelle infrastrutture: scenari normativi e tecnici

Ing. Pietro Baratono - Capo Dipartimento Infrastrutture, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ore 15:30

Le Linee Guida per la gestione dei ponti esistenti: dalla classificazione alla valutazione accurata della sicurezza

Prof. Walter Salvatore - Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, Università di Pisa

Ore 16:00

Il processo conoscitivo dei ponti esistenti: applicazione al caso studio “Ponte della Botte”

Ing. Antonella Cosentino - PhD Candidate presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, Università di Pisa

Ore 16:30

Gestione BIM oriented per i ponti esistenti: applicazione al caso studio “Ponte della Botte”

Ing. Paolo Odorizzi - Direttore Tecnico, Harpaceas

Ore 17:00

Ispezioni, calcolo e certificazione della classe di attenzione per i ponti esistenti

Prof. Vincenzo Gervasi - Associato presso il Dipartimento di Informatica, Università di Pisa

Ore 17:30 Chiusura collegamento

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form presente sul sito della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (FOIM).

