Disponibile la nuova versione di IperSpace BIM, la suite per la modellazione, l’analisi ed il calcolo strutturale all’avanguardia

Soft.Lab comunica il rilascio della versione 4.0.0 di IperSpace BIM la suite completa per il calcolo strutturale agli elementi finiti BIM oriented che consente il calcolo, la verifica e il disegno di strutture in calcestruzzo, metallo e legno.

Il software è costituito da un unico ambiente comprendente tre moduli completamente integrati e dunque interagenti in maniera sinergica: Space Modeler (modellatore solido/fem), Space Mesher (discretizzatore di elementi superficiali) e Space Solver (solutore di calcolo a matrici sparse). Si presenta con un’interfaccia utente rinnovata nella forma e nella sostanza che ne fanno uno strumento unico e all’avanguardia.

Le principali novità di questa versione sono:

Rinforzi strutturali con angolari e calastrelli oppure angolari e collegamenti trasversali flessibili;

Export BIM di tutti gli elementi spaziali in un nuovo file IFC;

Nuovo computo metrico: export in .csv e Primus® ;

Librerie di rinforzo materiali: MAPEI, FIBRE-NET e BASF – MASTER BUILDERS;

Export carpenterie in Auto-CA;

Diagnostica software più dettagliata;

Rinforzo strutturale FRP per i nodi in c.a.;

Implementazione comando “modifica estremi” per le travi;

Nuovo modulo asseverazione SismoCheck;

Nuovo nodo colonna-trave in acciaio;

Verifica nodi HPFRCC;

Modifiche staffe nei pali;

Misura distanza più evoluto;

Visualizzazione in tempo reale delle proprietà geotecniche del terreno;

IperSpace BIM è disponibile nelle versioni Licenziata con molteplici soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di tutti i progettisti, l’esclusiva versione Time Edition per utilizzare il software senza limiti per il taglio temporale di cui si ha bisogno e la Personal Edition, versione gratuita completo ad uso non professionale e senza limiti di tempo, utile per testare la bontà della suite.

