Superbonus 110%: [SCARICA] la IV edizione della guida alla A alla Z

La definizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) non certamente stata impeccabile. Da una parte per lo strumento normativo utilizzato (il Decreto Legge) ha costretto il settore dell'edilizia a 139 giorni di attesa prima di avere un quadro completo. Dall'altro le tante imprecisioni e ambiguità dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 hanno costretto Agenzia delle Entrate, Enea e Governo stesso ad un tour de force di risposte e chiarimenti (non sempre coordinati tra loro).

Superbonus 110%: tra normativa e chiarimenti

Arrivati a marzo 2021, a distanza di 5 mesi dagli ultimi provvedimenti attuativi (i due decreti del MiSE) e dopo la Legge di Bilancio 2021 che ha introdotto parecchie novità al Decreto Rilancio, abbiamo registrato 34 nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate nel 2021 che ai aggiungono alle 32 del 2020 per un totale di 66 chiarimenti a dubbi interpretativi della norma di rango primario.

A questi occorre aggiungere le FAQ fornite dall'Enea (aggiornate più volte) e il portale ufficiale del Governo sul superbonus.

La guida al Superbonus 110% dalla A alla Z: IV Edizione

Consapevoli dell'importanza di questo bonus fiscale per il rilancio del mondo dell'edilizia, abbiamo realizzato una guida al superbonus dalla A alla Z, liberamente scaricabile e a disposizione di tutti: dai professionisti, passando per imprese, per arrivare ai contribuenti che vorrebbero ottenere maggiori informazioni prima di imbarcarsi in progetti molto importanti.

La IV edizione, aggiornata grazie all'intervento dei tecnici che ci scrivono giornalmente, è suddivisa in 3 sezioni:

nella prima si definisce tutto quello che c'è da sapere sul superbonus e quindi: Il Superbonus e il Decreto Rilancio Cos’è il superbonus e a chi spetta Orizzonte temporale Le tipologie di intervento Gli interventi trainanti Gli interventi trainati I limiti di spesa Le esclusioni I requisiti richiesti dalla norma Le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale L’Asseverazione per gli interventi di risparmio energetico L’Asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico il Visto di conformità Il cartello di cantiere

e quindi: nella seconda sezione viene riportato un glossario con i termini e le parole più importanti o ricorrenti : Abusi edilizi Accesso autonomo Ampliamento volumetrico Asseverazione tecnica Assicurazione professionale Attestato di Prestazione Energetica APE Barriere architettoniche Beneficiari Bonifico parlante Cappotto termico Cappotto termico interno Cessione del credito Coibentazione del tetto Colonnine di ricarica di veicoli elettrici Condominio e deliberazioni Conformità edilizia e urbanistica Controlli Agenzia delle Entrate Controlli Enea Decreto Asseverazioni Decreto Requisiti minimi o Requisiti tecnici Demolizione e ricostruzione Doppio salto di classe energetica Ecobonus 110% Edifici unifamiliari Edifici plurifamiliari Edifici vincolati Esclusioni Fotovoltaico Impianti termico Indipendenza funzionale Interventi trainanti Interventi trainati Limiti di spesa Materiali isolanti Orizzonte temporale Parti comuni degli edifici Pertinenze Quadro normativo Requisiti minimi Sanzioni Sconto in fattura Sismabonus 110% Sistemi di accumulo integrati Spese ammissibili Unità collabenti Visto di conformità

: nella terza sezione è riportata un'appendice normativa con gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio aggiornati e coordinati fino alle ultime modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021.

Per scaricare la IV edizione della guida al superbonus clicca qui.

