Agli Enti locali 1.850 milioni di euro per 2.486 opere

Con decreto Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 23 febbraio 2021, recante “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

1.850 milioni di euro per il 2021

In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00. Gli enti locali interessati avevano già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020.

Tali richieste - ai sensi del comma 141 della predetta legge n.145/2018 – potevano essere inoltrate “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”.

Procedura telematica con 9.151 progetti presentati

La procedura telematica, predisposta dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Finanza Locale, ha rilevato la presentazione di n.4.554 certificazioni per un totale di n.9.151 progetti ed una richiesta di risorse pari ad euro 5.081.354.870,43.

Ordine di priorità

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 23 febbraio 2021, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente:

investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

I tre allegati al decreto

Il decreto interministeriale riporta tre allegati:

allegato 1 che contiene l’elenco di oltre 9.000 opere pubbliche, per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti;

che contiene l’elenco di oltre 9.000 opere pubbliche, per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti; allegato 2 , che riporta l’elenco di n.8.176 opere ammesse;

, che riporta l’elenco di n.8.176 opere ammesse; allegato 3 che contiene l’elenco delle n.2.846 opere attualmente ammesse e finanziate, tutte comprese nella predetta categoria a) relativa ad investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente n.1.912.

Incremento delle risorse per l’anno 2022

Evidenziamo, poi, che il comma 139-bis all’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018 ha stabilito un ulteriore incremento delle predette risorse di 1.750 milioni di euro per l'anno 2022 “finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021”.

Altri 450 milioni di euro, infine, sono stati previsti per l’anno 2022 per il finanziamento di una nuova e diversa graduatoria, che sarà adottata a seguito di un’altra procedura, prossimamente da avviare.

Il decreto 23 febbraio 2021 è allegato al presente articolo.

