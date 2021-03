A SAIE 2021 un’area espositiva dedicata agli edifici nZEB

Dal 1° Gennaio 2021, con il recepimento delle direttive europee, tutti gli edifici nuovi o sottoposti a riqualificazione efficiente dovranno essere nZEB (nearly Zero Energy Building). Gli nZEB sono costruzioni ad alte prestazioni in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia prodotta da fonti rinnovabili.

SAIE Bari 2021, in programma dal 7 al 9 ottobre, prevede in quest’ottica l’organizzazione di un’area speciale Edifici nZEB in cui le aziende che offrono soluzioni dedicate potranno presentare prodotti, innovazioni e servizi a un target profilato di visitatori professionali.

Tematiche:

Obblighi normativi e requisiti minimi degli edifici

Fasi di verifica: indici di prestazione dell’edificio reale e di quello di riferimento

nZEB e fase progettuale: cosa cambia

Edifici nZEB e BIM

Efficienza dell’involucro edilizio

Integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili

Monitoraggio dei consumi

Prodotti in esposizione:

Fotovoltaico – Geotermia – Pompe di calore – Sistemi ibridi – Software e soluzioni digitali per la progettazione nel rispetto dei criteri ambientali sostenibili – Solare termico – Soluzioni domotiche per il monitoraggio dei consumi e per la casa intelligente – Soluzioni orientate al basso o quasi nullo fabbisogno energetico dell’edificio (isolamento, facciate, materiali, serramenti).

Professionisti in visita a SAIE interessati all’Area:

Applicatori – Architetti – Amministratori di Condominio – BIM Manager – Direttore Lavori e RUP – Distributori – Geometri – Grossisti – Imprese Edili – Impiantisti- Ingegneri – Installatori – Progettisti – Pubbliche Amministrazioni – Tecnici Specializzati.

Le aziende che hanno partecipato all’ultima edizione di SAIE Bari la pensano così, tutti i dettagli per partecipare alla nuova edizione possono essere richiesti qui.

© Riproduzione riservata