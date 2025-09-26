Ultima chiamata per l’invio del modello 730 precompilato: martedì 30 settembre 2025 sarà l’ultimo giorno utile per trasmettere la dichiarazione dei redditi. Un appuntamento che interessa milioni di cittadini e che chiude la campagna fiscale di quest’anno.

Nei giorni scorsi, è stato anche inviato un messaggio tramite l’App “IO” ai contribuenti che hanno consultato la dichiarazione ma non hanno ancora cliccato su “invia”.

Precompilata 2025: ultima chiamata per l'invio

Dai dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate emerge che circa 6 contribuenti su 10 hanno utilizzato la modalità semplificata, un percorso guidato e intuitivo che consente di compilare senza conoscere quadri e codici, con dati già inseriti dal Fisco.

In crescita anche le accettazioni senza modifiche: il 41% delle dichiarazioni è stato inviato così come predisposto.

Il 730 è dedicato principalmente a lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ottenere i rimborsi direttamente in busta paga o pensione. Sono esonerati, invece, i contribuenti con un’unica CU e nessuna detrazione o deduzione da far valere.

Chi ha redditi complessi, da impresa o da partecipazioni, deve utilizzare il modello Redditi, con scadenza fissata al 31 ottobre 2025.