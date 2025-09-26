mapei istituzionale
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
harpaceas blumatica

Dichiarazione precompilata 2025: scadenza il 30 settembre, tutte le novità su 730 e Redditi

Ultimi giorni per l’invio del 730 precompilato. Ampliata la platea dei contribuenti che possono utilizzarlo, novità per partite IVA e vantaggi sui controlli

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 26/09/2025

Ultima chiamata per l’invio del modello 730 precompilato: martedì 30 settembre 2025 sarà l’ultimo giorno utile per trasmettere la dichiarazione dei redditi. Un appuntamento che interessa milioni di cittadini e che chiude la campagna fiscale di quest’anno. 

Nei giorni scorsi, è stato anche inviato un messaggio tramite l’App “IO” ai contribuenti che hanno consultato la dichiarazione ma non hanno ancora cliccato su “invia”.

Precompilata 2025: ultima chiamata per l'invio

Dai dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate emerge che circa 6 contribuenti su 10 hanno utilizzato la modalità semplificata, un percorso guidato e intuitivo che consente di compilare senza conoscere quadri e codici, con dati già inseriti dal Fisco.

In crescita anche le accettazioni senza modifiche: il 41% delle dichiarazioni è stato inviato così come predisposto.

Il 730 è dedicato principalmente a lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ottenere i rimborsi direttamente in busta paga o pensione. Sono esonerati, invece, i contribuenti con un’unica CU e nessuna detrazione o deduzione da far valere.

Chi ha redditi complessi, da impresa o da partecipazioni, deve utilizzare il modello Redditi, con scadenza fissata al 31 ottobre 2025.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Agenzia delle Entrate Precompilata

INDICE

1
Dichiarazione precompilata 2025: scadenza il 30 settembre, tutte le novità su 730 e Redditi
2
Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il 730
3
Precompilata anche per autonomi e partite IVA
4
Controlli e sanzioni per mancato invio
Umidità di risalita? scegli aquapol

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 23/09/2025
Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni
2
FISCO E TASSE - 18/09/2025
Superbonus senza SAL finale: decade l’agevolazione?
3
LAVORI PUBBLICI - 17/09/2025
Verifica della progettazione: il MIT chiarisce ruolo del RUP e incompatibilità
4
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
5
EDILIZIA - 19/09/2025
Stato legittimo e ultimo titolo edilizio: il TAR smentisce (di nuovo) le linee guida MIT
6
EDILIZIA - 22/09/2025
Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera