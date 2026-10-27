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Abbigliamento da lavoro personalizzato, sicurezza e conformità DPI: cosa sapere

Dalle divise aziendali ai dispositivi di protezione individuale, quali requisiti considerare nella scelta dell'abbigliamento da lavoro personalizzato e come applicare loghi e grafiche senza compromettere le caratteristiche di sicurezza dei capi.

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di Redazione tecnica - 27/10/2026 CONTENUTO SPONSORIZZATO

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Abbigliamento da lavoro personalizzato, sicurezza e conformità DPI: cosa sapere

La sicurezza sul lavoro è oggi una priorità che riguarda ogni settore professionale. Mira a tutelare gli operatori e le persone che frequentano gli ambienti di lavoro, in modo da evitare infortuni e rispettare le normative vigenti. In un contesto normativo così rigoroso è comunque possibile utilizzare abbigliamento da lavoro personalizzato.

Ci sono però alcuni requisiti da rispettare: capi e indumenti devono infatti rispettare in maniera adeguata le specifiche esigenze delle attività svolte e i requisiti previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Affidarsi dunque a un fornitore specializzato può aiutare le aziende a individuare soluzioni adatte alle proprie esigenze operative, coniugando funzionalità, riconoscibilità del marchio e attenzione ai requisiti di sicurezza.  Nell'adeguamento normativo sui DPI e nella fornitura di abbigliamento da lavoro professionale certificato per le imprese, Gedshop opera come consulente tecnico B2B, garantendo capi da lavoro a norma che integrano la protezione individuale con il decoro del brand aziendale.

Differenza tra abbigliamento da lavoro e DPI

Per abbigliamento da lavoro si intende ogni tipologia di indumento che viene indossato per svolgere la propria attività in maniera pratica e confortevole.

Fanno parte di questa categoria i pantaloni, le felpe, le polo, i gilet, i grembiuli, le camicie e le giacche che possono essere sfruttate come divise aziendali o per coprire gli abiti personali mentre si svolgono le proprie mansioni. L’abbigliamento da lavoro è abbastanza libero e deve esclusivamente rispettare le regole generali applicabili ai prodotti tessili e non necessita quindi di particolari certificazioni di protezione.

Passiamo invece ai DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale, che hanno lo scopo di proteggere chi li indossa da rischi legati alla salute e alla sicurezza personale. Ne sono un esempio indumenti ignifughi, capi ad alta visibilità, di protezione chimica o anti vento e anti pioggia.

In questo caso, ogni singolo pezzo deve rispettare precisi requisiti di sicurezza ed essere sottoposto a procedure di verifica della conformità previste dalla normativa europea. Deve inoltre riportare la marcatura CE, che attesta l’adeguatezza, oltre a possedere le informazioni necessarie per un utilizzo corretto.

Come scegliere l'abbigliamento da lavoro personalizzato per ogni settore

Un’azienda che desidera dotare il proprio personale di abbigliamento da lavoro personalizzato deve valutare le esigenze operative ma anche dove e come questo abbigliamento viene utilizzato, nonché le normative vigenti.

Per evitare di dover ripetere l’acquisto in maniera frequente è consigliato optare per capi capaci di garantire prestazioni elevate: alta qualità dei tessuti, ottima vestibilità, massima traspirabilità e buona resistenza ai lavaggi.

Ma un abbigliamento da lavoro personalizzato ha anche il compito di valorizzare l'identità aziendale per questo motivo è essenziale sfruttare loghi, scritte o grafiche aziendali, con materiali e tagli studiati per rispondere alle diverse esigenze operative. Importante però che la personalizzazione, sia esse stampa o ricamata, venga effettuata sempre in funzione della destinazione d'uso del capo, evitando di compromettere le caratteristiche tecniche dello stesso.

Nel caso dei DPI inoltre, qualsiasi intervento deve essere compatibile con le indicazioni del fabbricante e con la conformità del dispositivo.

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