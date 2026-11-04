Continua a diminuire il numero di laureati in ingegneria che consegue l’abilitazione professionale. Nel 2025 sono stati complessivamente 3.950, contro i 4.857 del 2024, con una flessione del 18,7% che conferma una tendenza ormai consolidata e una distanza crescente tra il sistema universitario, il mercato del lavoro e l’attuale organizzazione dell’Albo professionale.

È quanto emerge dal rapporto annuale “L’accesso alle professioni di Ingegnere e Architetto”, elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che evidenzia come il rapporto tra abilitati e laureati sia passato da oltre il 41% del 2013 a poco più dell’11% nel 2025, scendendo addirittura all’1% circa tra i laureati di primo livello.

Il calo delle abilitazioni non sembra però riflettere una minore attrattività degli studi ingegneristici, quanto piuttosto una trasformazione dei percorsi professionali e delle opportunità occupazionali, con un numero crescente di laureati che trova collocazione in settori nei quali l’iscrizione all’Albo non è necessaria.

Abilitazione ingegneri: cresce il divario tra laureati e iscritti all'Albo

La progressiva riduzione delle abilitazioni si inserisce in un quadro più ampio, caratterizzato da una distanza sempre maggiore tra il numero complessivo dei laureati in ingegneria e quello degli iscritti all’Albo. Su una platea stimata di circa un milione di laureati, infatti, poco più di 250mila risultano iscritti a un Ordine professionale, una proporzione che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri considera particolarmente significativa rispetto all’evoluzione della professione.

«Il rapporto del nostro Centro Studi - afferma Angelo Domenico Perrini, presidente del CNI - fotografa una tendenza che osserviamo da tempo e che, non a caso, è al centro delle nostre preoccupazioni e delle nostre strategie politico-istituzionali. L’ingegneria è andata incontro ad un’evoluzione molto rapida e profonda».

Per Perrini, la distanza tra laureati e iscritti all’Albo ha un ruolo importante anche rispetto alle garanzie offerte dall’appartenenza al sistema ordinistico, dal momento che molti ingegneri svolgono attività e assumono responsabilità professionali senza essere soggetti agli obblighi che derivano dall’iscrizione.

«Dunque, gran parte degli ingegneri esercita la professione e assume responsabilità importanti senza che competenze e rispetto del codice deontologico siano certificate dall’appartenenza all’Albo professionale. Si tratta di una condizione estremamente delicata e rischiosa che dobbiamo assolutamente superare».

La crescente diversificazione delle attività svolte dai laureati in ingegneria, sempre più presenti all’interno di imprese, industrie e organizzazioni produttive, contribuisce a spiegare perché l’abilitazione non rappresenti più un passaggio necessario per una parte significativa di coloro che completano il percorso universitario.

Riforma della professione di ingegnere: laurea abilitante e nuovi settori dell'Albo

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene necessario intervenire sull’attuale sistema ordinistico, modificando sia le modalità di accesso alla professione sia l’articolazione dei settori dell’Albo, con l’obiettivo di avvicinarne l’organizzazione alle trasformazioni intervenute nella formazione universitaria e nel mercato del lavoro.

«Il CNI insiste da tempo su due proposte fondamentali. La prima è la laurea abilitante che, previo svolgimento di un adeguato tirocinio, facilita e velocizza l’accesso alla professione. La seconda è l’introduzione all’interno dell’Albo, accanto ai tradizionali civile, ambientale e dell’informazione, di due nuovi settori: ingegneria biomedica e clinica e ingegneria gestionale», spiega Perrini.

L’ipotesi di riforma prevede inoltre che il settore di iscrizione venga individuato sulla base della disciplina caratterizzante nella quale il laureando ha svolto il tirocinio durante il percorso magistrale, stabilendo così un collegamento più stretto tra la formazione acquisita e l’ambito professionale di riferimento.

Secondo il presidente del CNI, questi interventi potrebbero contribuire a invertire il progressivo allontanamento dei laureati dall’Albo, rendendo l’ordinamento professionale maggiormente rappresentativo delle diverse specializzazioni dell’ingegneria.

Perché sempre meno laureati in ingegneria scelgono l'abilitazione

La progressiva diminuzione delle abilitazioni pone anche il problema del valore che le nuove generazioni di ingegneri attribuiscono all’appartenenza all’Ordine, soprattutto in un mercato del lavoro che offre opportunità occupazionali sempre più diversificate e spesso indipendenti dal possesso dell’abilitazione professionale.

«In un solo anno gli abilitati alla professione di ingegnere sono diminuiti di quasi il 19% - constata Marco Ghionna, presidente del Centro Studi CNI -. È un segnale che richiede una lettura attenta: il calo delle abilitazioni non coincide necessariamente con una minore attrattività degli studi di ingegneria, ma pone una questione sempre più evidente sul rapporto tra formazione universitaria, mercato del lavoro e professione regolamentata».

Per il Centro Studi diventa quindi importante approfondire le scelte compiute dai laureati dopo il conseguimento del titolo, individuando le ragioni che li portano a considerare l’Esame di Stato poco rilevante per le proprie prospettive lavorative e verificando quanto l’attuale organizzazione professionale sia ancora in grado di rispondere alle loro aspettative.

«Occorre comprendere quali percorsi intraprendano i laureati e quali ragioni li portino a considerare l’abilitazione poco rilevante per il proprio futuro. Il contributo del Centro Studi è fornire una base conoscitiva solida per orientare le scelte del Consiglio Nazionale e misurarne nel tempo gli effetti. La sfida è rendere riconoscibile, soprattutto ai più giovani e al mondo delle imprese, il valore dell’appartenenza all’Albo in termini di competenza, aggiornamento e responsabilità verso la collettività».

Laureati in ingegneria: crescono le specializzazioni meno legate all'Albo

Negli ultimi anni è cambiata profondamente anche la composizione dei laureati in ingegneria, con una crescita degli indirizzi che offrono opportunità occupazionali prevalentemente al di fuori della libera professione tradizionale e una progressiva riduzione dei laureati nel settore civile e ambientale, storicamente più orientati verso il conseguimento dell’abilitazione e l’iscrizione agli Ordini professionali.

«Le cause del calo delle abilitazioni alla professione di ingegnere sono molteplici - commenta Giuseppe Maria Margiotta, consigliere segretario del CNI con delega al Centro Studi -. Negli ultimi anni il mondo dell’ingegneria è cambiato radicalmente e questo non poteva non avere un forte impatto anche sulla composizione dell’universo dei laureati. Il nostro Centro Studi certifica che nel 2024 oltre la metà dei laureati in ingegneria risulta composto da laureati magistrali in Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, Ingegneria informatica e Ingegneria biomedica, tutti indirizzi che non trovano una corrispondenza nell’articolazione dei settori dell’Albo».

La trasformazione dell’offerta formativa e della distribuzione dei laureati tra le diverse specializzazioni sta quindi modificando anche il bacino tradizionale di riferimento per gli Esami di Stato, rendendo meno frequente il passaggio dall’università all’abilitazione professionale.

«A ciò si aggiunge il fatto che negli ultimi anni è calato nettamente il numero di laureati del settore civile e ambientale, il serbatoio tradizionale di abilitazioni e iscrizioni all’Albo. È chiaro che di fronte a questo scenario completamente nuovo l’assetto istituzionale ed ordinistico della categoria non può rimanere ingessato, continuando a guardare solo al passato», aggiunge Margiotta.

Esami di Stato, diminuisce anche la percentuale di promossi

Nel 2025 è diminuita anche la percentuale di candidati che ha superato gli Esami di Stato, contribuendo alla riduzione complessiva del numero di abilitati e facendo registrare risultati inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti, con una differenza significativa tra i laureati magistrali e quelli di primo livello.

Ha superato le prove l’82,9% dei laureati magistrali e il 65,9% dei laureati di primo livello, valori sensibilmente inferiori rispetto al periodo compreso tra il 2020 e il 2022, quando i tassi di successo avevano superato il 90%, anche per effetto delle semplificazioni introdotte durante l’emergenza pandemica.

La distribuzione territoriale evidenzia risultati migliori negli atenei del Centro Italia, dove il tasso di successo raggiunge l’86,4%, seguiti da quelli del Sud e delle Isole, con l’85,9%, mentre la graduatoria delle sedi d’esame per numero assoluto di abilitati continua a essere guidata dal Politecnico di Milano.

L’ateneo lombardo ha infatti registrato nel 2025 un totale di 305 nuovi ingegneri abilitati, pur presentando una percentuale di successo inferiore alla media nazionale, seguito dall’Università di Bologna con 254 abilitati, dall’Università di Padova con 220 e dal Politecnico di Torino con 200.

Architetti, tornano a crescere le abilitazioni dopo anni di flessione

In controtendenza rispetto agli ingegneri, il 2025 segna una ripresa delle abilitazioni nelle professioni dell’area architettura, interrompendo una lunga fase di progressiva contrazione che aveva portato al minimo storico registrato nel 2024.

Il numero complessivo dei nuovi abilitati alle professioni di architetto, conservatore, paesaggista e pianificatore torna infatti a crescere, con circa 500 unità in più rispetto all’anno precedente e il superamento della soglia dei 2mila abilitati, delineando almeno per il 2025 un andamento differente tra le due principali aree professionali tecniche.

Nel caso degli ingegneri, invece, i risultati del rapporto confermano una trasformazione ormai strutturale del rapporto tra titolo di studio, abilitazione ed esercizio della professione. La crescita di specializzazioni sempre meno legate alle attività professionali riservate, insieme alla riduzione del peso dell’ingegneria civile e ambientale e al progressivo calo degli accessi all’Albo, pone il sistema ordinistico di fronte a un mercato del lavoro profondamente diverso da quello sul quale è stata costruita la sua attuale organizzazione, rendendo sempre più centrale il confronto sul ruolo che l’abilitazione e l’iscrizione all’Ordine potranno assumere nei percorsi professionali delle nuove generazioni.