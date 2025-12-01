blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
mapei system mapenet
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Abusi edilizi e acquisizione gratuita: l’intervento unitario alla prova del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9340/2025) ribadisce la natura dell’acquisizione ex art. 31 TUE, il ruolo dell’accertamento di inottemperanza e il principio di valutazione unitaria degli abusi.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 01/12/2025

Quando più interventi realizzati nel tempo finiscono per modificare stabilmente un’area, come si ricostruisce la reale portata dell’abuso? È possibile “scomporre” le opere per ridurre gli effetti dell’ordinanza di demolizione? E quali margini restano al privato per evitare l’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia?

Abusi edilizi e acquisizione gratuita: la sentenza del Consiglio di Stato

In un Paese costellato di piccole e grandi difformità edilizie perpetuate nel corso dei decenni e alla vigilia della riforma della normativa edilizia oltre che della possibile decisione su un nuovo condono, il Consiglio di Stato, con la sentenza 27 novembre 2025, n. 9340, torna a ribadire alcuni concetti che dovrebbero ormai essere pacifici, affrontando una vicenda che ruota attorno a un piccolo chiosco, apparentemente precario, e a una serie di opere successive che, sommate, hanno finito per dare vita a un contesto del tutto diverso da quello originariamente assentito.

Entrando nel dettaglio della sentenza, tutto nasce da un chiosco autorizzato negli anni ’80. Una struttura semplice, appoggiata su piedi metallici, pensata per un uso temporaneo legato alla vendita di giornali. Nel corso degli anni, però, il chiosco non era stato mai rimosso e, anzi, attorno a esso erano stati inseriti altri manufatti: una piattaforma in cemento “adeguata” nel 2010, un armadio metallico usato come deposito, una recinzione e alcune pavimentazioni (qualcosa che, probabilmente, abbiamo visto in ogni città italiana).

Interventi che il proprietario riteneva marginali e autonomi, ciascuno con una sua logica e – almeno secondo la sua prospettazione – non sempre riconducibili alla nozione di nuova costruzione. Il Comune, invece, aveva letto l’intero insieme come una trasformazione edilizia unica, priva di titolo, e aveva ordinato la demolizione, avviando anche il procedimento di acquisizione gratuita. Il TAR aveva confermato la correttezza dell’impianto sanzionatorio e la vicenda era approdata al Consiglio di Stato.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Abusi edilizi e acquisizione gratuita: l’intervento unitario alla prova del Consiglio di Stato
2
Quadro normativo di riferimento
3
Principi espressi dalla sentenza
4
Analisi tecnica
5
Pagina 5
dissuasori pilomat

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 26/11/2025
Abusi edilizi e Salva Casa: la nuova sanatoria è la vera rivoluzione di cui quasi nessuno parla
2
EDILIZIA - 27/11/2025
Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti alla Legge di Bilancio
3
FISCO E TASSE - 25/11/2025
Bonus ristrutturazioni, diritto reale e usufrutto: il coniuge non proprietario può detrarre al 50%?
4
EDILIZIA - 24/11/2025
Testo Unico Edilizia e Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza amministrativa nel 2025
5
EDILIZIA - 28/11/2025
Demolizione abusi edilizi: il Consiglio di Stato su valutazione unitaria e natura del provvedimento sanzionatorio
6
EDILIZIA - 26/11/2025
Conto Termico 3.0 vs Detrazioni Fiscali 2026: cosa conviene per gli edifici residenziali