Abusi edilizi commessi da terzi: il Consiglio di Stato sulle responsabilità del proprietario

In che misura il proprietario risponde degli abusi edilizi commessi da altri? L’ordinanza di demolizione può colpire anche chi non ha eseguito né autorizzato le opere? È sufficiente dimostrare l’estraneità materiale all’abuso per sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie?

Ordine di demolizione: il Consiglio di Stato sulla responsabilità degli abusi

Domande tutt'altro che teoriche o poco frequenti, e che riguardano un tema delicato in materia di abusi edilizi, affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 23 luglio 2025, n. 6547. Il caso ha preso avvio dal provvedimento con cui un’Amministrazione comunale ha ordinato la demolizione di numerose opere realizzate senza titolo in un immobile a destinazione artigianale, tra cui il cambio d’uso del primo piano in abitazione, la fusione di tre unità al piano terra in un unico laboratorio, la creazione di nuovi vani e l’ampliamento dell’area utile.

A nulla sono valse le doglianze dell’appellante in merito alla propria estraneità agli interventi abusivi e alla pretesa qualificazione degli stessi come semplice manutenzione straordinaria. I giudici amministrativi hanno confermato la decisione del TAR e ribadito l’orientamento consolidato in materia.

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

L’ordinanza di demolizione è una misura sanzionatoria prevista dagli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che può colpire anche il proprietario estraneo all’abuso, in ragione della natura reale della sanzione. Tale impostazione è pienamente coerente con l’art. 44 del TUE, che rileva sotto il profilo penale, ma non incide sulla legittimità della misura amministrativa.

A ciò si aggiunge un principio più volte affermato dalla giurisprudenza: la responsabilità sussiste anche in caso di abuso commesso da un terzo, salvo che il proprietario dimostri, in modo inequivocabile, sia la sua estraneità, sia di essersi attivato per impedirlo (Cons. Stato, sez. VI, n. 3176/2024).

Quanto alla qualificazione delle opere nel caso in esame, il mutamento d’uso da artigianale a residenziale è pacificamente considerato “urbanisticamente rilevante” ai sensi dell’art. 23-ter del TUE e, in presenza di opere edilizie come nuove tramezzature, può configurare una ristrutturazione edilizia pesante da realizzarsi con permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d).