Demolizione abusi edilizi: il TAR su sanzione alternativa e responsabilità

La sentenza TAR Lazio n. 15740/2025 chiarisce i limiti della fiscalizzazione, l’inesistenza del legittimo affidamento e la responsabilità anche del successore

di Redazione tecnica - 07/09/2025

Quando un ordine di demolizione può essere sostituito da una sanzione pecuniaria (c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio)? Il mero decorso del tempo è sufficiente a consolidare un’opera abusiva (c.d. legittimo affidamento)? E chi risponde dell’abuso se l’attuale proprietario non è l’autore materiale delle opere?

Abusi edilizi: demolizione, sanzione alternativa e responsabilità

Sono questioni ricorrenti per i tecnici e i giuristi dell’edilizia, che il TAR Lazio, con la sentenza n. 15740 del 25 agosto 2025, ha affrontato con un’analisi puntuale, utile a chiarire i confini applicativi delle norme del Testo Unico Edilizia.

Il caso riguarda l’impugnazione di un ordine di demolizione riferito a opere abusive già oggetto di istanza di condono e successivamente contestate al nuovo proprietario. Il ricorrente sosteneva:

  • che la demolizione avrebbe compromesso la stabilità della parte conforme dell’edificio, invocando la fiscalizzazione ex artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001;
  • che l’ingiunzione fosse tardiva, tale da ingenerare un legittimo affidamento;
  • di non essere responsabile dell’abuso, realizzato dal precedente proprietario.

Il TAR ha respinto tutte le doglianze, richiamando principi consolidati in giurisprudenza.

Documenti Allegati

INDICE

1
Demolizione abusi edilizi: il TAR su sanzione alternativa e responsabilità
2
Fiscalizzazione dell’abuso edilizio
3
Legittimo affidamento e decorso del tempo
4
Responsabilità dell’abuso
5
Analisi tecnica
6
Conclusioni operative
