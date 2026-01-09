Blumatica Energy
Abusi edilizi e demolizione: sanatoria dinamica e tolleranze al vaglio del TAR

Quando l’ordine di demolizione è legittimo, i limiti della sanatoria dinamica e l’applicazione delle tolleranze costruttive al vaglio del TAR (sentenza n. 14/2025)

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento e la decisione dei giudici di primo grado, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, è rappresentato dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dalla legge n. 241/1990.

Il Testo Unico Edilizia disciplina, da un lato, l’attività repressiva degli abusi edilizi e, dall’altro, gli strumenti di possibile regolarizzazione, distinguendo nettamente tra ordinanza di demolizioneaccertamento di conformità e regime delle tolleranze costruttive.

La legge sul procedimento amministrativo detta invece le regole generali in materia di partecipazione e contraddittorio, prevedendo limiti ed eccezioni, soprattutto nei casi in cui l’amministrazione eserciti poteri vincolati.

In questo contesto assumono rilievo:

  • l’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e variazioni essenziali (la sanatoria dinamica);
  • l’art. 34-bis del medesimo Testo Unico, che individua le tolleranze costruttive e ne delimita l’ambito applicativo;
  • l’art. 19 della legge n. 241/1990, richiamato dal ricorrente per fondare un presunto obbligo di collaborazione procedimentale;
  • la normativa speciale sulle costruzioni in zona sismica, che introduce un regime autorizzatorio rafforzato a tutela della sicurezza strutturale.
