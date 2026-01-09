Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento e la decisione dei giudici di primo grado, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, è rappresentato dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e dalla legge n. 241/1990.

Il Testo Unico Edilizia disciplina, da un lato, l’attività repressiva degli abusi edilizi e, dall’altro, gli strumenti di possibile regolarizzazione, distinguendo nettamente tra ordinanza di demolizione, accertamento di conformità e regime delle tolleranze costruttive.

La legge sul procedimento amministrativo detta invece le regole generali in materia di partecipazione e contraddittorio, prevedendo limiti ed eccezioni, soprattutto nei casi in cui l’amministrazione eserciti poteri vincolati.

In questo contesto assumono rilievo: