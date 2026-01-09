I principi espressi dal TAR

Muovendo da questo assetto normativo, il TAR Calabria ha ribadito alcuni principi che, pur collocandosi nel solco di un orientamento ormai consolidato, presentano una rilevante ricaduta operativa.

In primo luogo, l’ordinanza di demolizione viene qualificata come atto vincolato e doveroso, che consegue automaticamente all’accertamento dell’abuso edilizio. Proprio per tale natura, il provvedimento repressivo non richiede né una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto né la previa comunicazione di avvio del procedimento, risultando recessive le doglianze fondate sulla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.

In secondo luogo, il TAR chiarisce che non esiste un obbligo generalizzato di collaborazione dell’amministrazione finalizzato alla sanatoria degli abusi edilizi. Gli strumenti di regolarizzazione previsti dal legislatore – compresa la sanatoria “dinamica” di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 – operano esclusivamente su iniziativa del privato e non incidono sulla legittimità dell’azione repressiva, che resta autonoma e doverosa una volta accertata la difformità.

L’istanza di sanatoria, sia essa proposta ai sensi dell’art. 36 o dell’art. 36-bis, deve quindi provenire dal privato e non può essere anticipata o sollecitata dall’amministrazione.

Particolarmente significativo è, infine, il principio affermato in materia di tolleranze costruttive, soprattutto con riferimento agli interventi realizzati in zona sismica. Il TAR ribadisce che il regime di cui all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia non ha carattere automatico e non può mai prescindere dal rispetto delle normative di settore.

In tale prospettiva assume rilievo decisivo il comma 3-bis dell’art. 34-bis, che, per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’art. 83 del d.P.R. n. 380/2001, subordina la qualificazione delle difformità come tolleranze alla verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e al completamento del relativo procedimento autorizzatorio.

Ne consegue che, anche in presenza di scostamenti dimensionali o volumetrici astrattamente riconducibili alle tolleranze costruttive, l’assenza dell’autorizzazione sismica o dell’esito favorevole dei controlli regionali impedisce di attribuire alle opere una copertura legittimante.

Il TAR valorizza così un principio di fondo: le tolleranze costruttive non costituiscono una sanatoria implicita né uno strumento di neutralizzazione automatica dell’abuso, ma operano entro limiti rigorosi, tanto più stringenti quando entrano in gioco esigenze primarie di sicurezza strutturale.